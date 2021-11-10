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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 10 » 15:13:42

В водоканале сообщили, когда завершат ремонт и откроют движение по улице Фещенко-Чоповского

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В водоканале сообщили, когда завершат ремонт и откроют движение по улице Фещенко-Чоповского

 10 ноября в Житомире частично перекрыли движение по улице Фещенко-Чоповского в районе Старого бульвара, чтобы провести ремонт канализационного коллектора.

Как сообщили "Журналу Житомира" в КП "Житомирводоканал", коллектор находится в изношенном состоянии. Именно там в прошлом году возникла масштабная авария.
 

"В прошлом году на участке канализационного коллектора d1000, который проходит по ул. Фещенко-Чоповского, возникла масштабная авария, которая привела к образованию провала. Во время работ по ликвидации последствий аварийной ситуации была произведена замена 40 метров канализационных сетей. По состоянию на сегодняшний день этот коллектор находится в изношенном состоянии – газовая коррозия практически полностью его уничтожила. С целью предотвращения повторного возникновения аварийных ситуаций, мы постепенно заменяем проходящий на этой улице канализационный трубопровод. Сегодня мы начали работы по замене 60 м коллектора: от колодца до уже проложенной сети", – сообщили коммунальщики.


Завершить работу и возобновить движение транспорта по улице планируют к пятнице (12 ноября).

Напомним, на время ремонта троллейбусный маршрут №15 временно не функционирует, а маршрут №15-А курсирует до областной больницы и в обратном направлении.



Тэги: Житомир, Ремонт, перекрытие дороги, водоканал
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