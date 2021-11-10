В водоканале сообщили, когда завершат ремонт и откроют движение по улице Фещенко-Чоповского

"В прошлом году на участке канализационного коллектора d1000, который проходит по ул. Фещенко-Чоповского, возникла масштабная авария, которая привела к образованию провала. Во время работ по ликвидации последствий аварийной ситуации была произведена замена 40 метров канализационных сетей. По состоянию на сегодняшний день этот коллектор находится в изношенном состоянии – газовая коррозия практически полностью его уничтожила. С целью предотвращения повторного возникновения аварийных ситуаций, мы постепенно заменяем проходящий на этой улице канализационный трубопровод. Сегодня мы начали работы по замене 60 м коллектора: от колодца до уже проложенной сети", – сообщили коммунальщики.