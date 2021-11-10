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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 10 » 15:58:40

Гражданина Турции, разыскиваемого на Житомирщине, задержали в Ровно

Сегодня, 15:58:40 336 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Гражданина Турции, разыскиваемого на Житомирщине, задержали в Ровно

 10 ноября в городе Ровно полицейские задержали 48-летнего гражданина Турции, подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сообщила Национальная полиция.

"Его обнаружили на территории железнодорожного вокзала в Ровно, откуда доставили в районное управление полиции. К розыск злоумышленника были привлечены оперативные подразделения трех областей: Ровенской, Львовской и Житомирской. Предшествовало установлению его места нахождения четкое взаимодействие и координация действий работников Ровенского РУП, отделения полиции №1 (г. Ровно) и следователей на основе проведенного детального уголовного анализа и профессионально спланированных розыскных действий", - сообщает полиция.

Напомним, 2-го ноября в одной из квартир города Ровно было обнаружено окровавленное тело 38-летней женщины, к умышленному убийству которой причастен гражданин Турции.

После совершенного преступления злоумышленник автобусом "Ровно-Житомир" доехал до Житомира, откуда попутным транспортным средством Renault Trafic красного цвета добрался до Бердичева. Мужчину объявили в государственный розыск.

В рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 115 УК Украины, продолжаются следственные действия. 
Тэги: Житомирщина, розыск, убийство
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