Гражданина Турции, разыскиваемого на Житомирщине, задержали в Ровно

10 ноября в городе Ровно полицейские задержали 48-летнего гражданина Турции, подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сообщила Национальная полиция
.
"Его обнаружили на территории железнодорожного вокзала в Ровно, откуда доставили в районное управление полиции. К розыск злоумышленника были привлечены оперативные подразделения трех областей: Ровенской, Львовской и Житомирской. Предшествовало установлению его места нахождения четкое взаимодействие и координация действий работников Ровенского РУП, отделения полиции №1 (г. Ровно) и следователей на основе проведенного детального уголовного анализа и профессионально спланированных розыскных действий"
, - сообщает полиция.
Напомним, 2-го ноября в одной из квартир города Ровно было обнаружено окровавленное тело 38-летней женщины, к умышленному убийству которой причастен гражданин Турции.
После совершенного преступления злоумышленник автобусом "Ровно-Житомир" доехал до Житомира, откуда попутным транспортным средством Renault Trafic красного цвета добрался до Бердичева
. Мужчину объявили в государственный розыск.
В рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 115 УК Украины, продолжаются следственные действия.