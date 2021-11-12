Гениальный украинский художник Иван Марчук впервые представил в Житомире свои картины. ВИДЕО

"Секрет заключается в том, что так никто до этого не делал. У меня 14 картин разных Марчуков, – говорит Иван Марчук. – И все эти картины разные по содержанию, форме, цвету и техническому результату. Больше всего я поразил мир своим пейзажем. Я всегда хотел отличаться от других. Пейзаж у меня подделывают, но есть у меня картины, которые подделать нельзя, потому что там действительно есть большие секреты".