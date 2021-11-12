Гениальный украинский художник Иван Марчук впервые представил в Житомире свои картины. ВИДЕО

11 ноября в Житомире в Доме украинской культуры представили выставку художника Ивана Марчука "Генотип вольности".
Это первая выставка картин в Житомире. На ней он представил 60 своих работ, сообщает "Суспільне".
По словам Ивана Марчука, картины написаны с особой техникой, которую невозможно подделать.
"Секрет заключается в том, что так никто до этого не делал. У меня 14 картин разных Марчуков, – говорит Иван Марчук. – И все эти картины разные по содержанию, форме, цвету и техническому результату. Больше всего я поразил мир своим пейзажем. Я всегда хотел отличаться от других. Пейзаж у меня подделывают, но есть у меня картины, которые подделать нельзя, потому что там действительно есть большие секреты".
Выставка будет экспонироваться до 2 декабря. Посетить ее можно с 10:00 до 19:00. Вход свободный.
Важно: наличие COVID-сертификатов или отрицательных тестов обязательно для всех посетителей.
Иван Марчук
Лауреат Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко и член научного совета Международной академии современного искусства в Риме.
В советские времена Марчук долго не мог официально выставлять свои произведения и подвергался притеснениям и преследованиям со стороны КГБ. В 1989-2001 годах жил в Австралии, Канаде и США. В 2007-м попал в рейтинг 100 гениев современности британской газеты The Daily Telegraph.
Наработка художника насчитывает ориентировочно 5 тысяч произведений, он провел более 150 персональных и примерно 50 коллективных выставок.
Его полотна ценят отечественные и зарубежные коллекционеры. В частности, в 2020 году картина Ивана Марчука "Човни цвітом поросли" была продана за 56 тыс. долларов. А пейзаж Золота ніч" в 2021 году продали на аукционе за 96,8 тыс. долларов.