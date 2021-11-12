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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Ноябрь » 12 » 08:29:15

Гениальный украинский художник Иван Марчук впервые представил в Житомире свои картины. ВИДЕО

Сегодня, 08:29:15 453 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Гениальный украинский художник Иван Марчук впервые представил в Житомире свои картины. ВИДЕО

 11 ноября в Житомире в Доме украинской культуры представили выставку художника Ивана Марчука "Генотип вольности".

Это первая выставка картин в Житомире. На ней он представил 60 своих работ, сообщает "Суспільне".

По словам Ивана Марчука, картины написаны с особой техникой, которую невозможно подделать.
 

"Секрет заключается в том, что так никто до этого не делал. У меня 14 картин разных Марчуков, – говорит Иван Марчук. – И все эти картины разные по содержанию, форме, цвету и техническому результату. Больше всего я поразил мир своим пейзажем. Я всегда хотел отличаться от других. Пейзаж у меня подделывают, но есть у меня картины, которые подделать нельзя, потому что там действительно есть большие секреты".


Выставка будет экспонироваться до 2 декабря. Посетить ее можно с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

Важно: наличие COVID-сертификатов или отрицательных тестов обязательно для всех посетителей.
 
 

Иван Марчук


Лауреат Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко и член научного совета Международной академии современного искусства в Риме.

В советские времена Марчук долго не мог официально выставлять свои произведения и подвергался притеснениям и преследованиям со стороны КГБ. В 1989-2001 годах жил в Австралии, Канаде и США. В 2007-м попал в рейтинг 100 гениев современности британской газеты The Daily Telegraph.

Наработка художника насчитывает ориентировочно 5 тысяч произведений, он провел более 150 персональных и примерно 50 коллективных выставок.

Его полотна ценят отечественные и зарубежные коллекционеры. В частности, в 2020 году картина Ивана Марчука "Човни цвітом поросли" была продана за 56 тыс. долларов. А пейзаж Золота ніч" в 2021 году продали на аукционе за 96,8 тыс. долларов.
Тэги: Иван Марчук, Выставка, Житомир, картины
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