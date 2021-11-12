Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 12 Ноября 2021    15:34:16
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 12 » 08:53:29

Стартовала реконструкция площади Художественные ворота: что планируют сделать и каким будет сквер. ФОТО

Сегодня, 08:53:29 1516 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Стартовала реконструкция площади Художественные ворота: что планируют сделать и каким будет сквер. ФОТО

 В Житомире приступили к реконструкции площади Художественные ворота, расположенной в привокзальной части города. Территория ограждена забором и сейчас там проводятся демонтажные работы.

Что именно там планируют сделать и как будет выглядеть площадь, рассказала в комментарии Житомир инфо главный архитектор Житомира Ольга Бронштейн.
 

«С самого начала перед планированием проектирования мы выкладывали проект на совместное обсуждение, сначала концепцию в трех видах показывали депутатам. Затем проект размещали в социальных сетях, хотели услышать мнение всех житомирян, какая им понравилась концепция. Поэтому был замысел создать дворик. Входные ворота были построены в стиле Сталинского ампира, и чтобы все это подчеркнуть, мы решили оставить внутри небольшой фонтанчик, ведь с самого начала там было большое озеро с фонтаном и домом, куда прилетали лебеди и люди их кормили. Поэтому мы предусмотрели небольшой фонтан и скульптуры, расширили основную аллею, со стороны сделали места для сидений, добавили клумбы и интересное геометрическое озеленение, которое отлично подойдет к этому стилю. Скамейки также хотим выполнить в этом стиле с коваными элементами, с деревом, белого цвета, чтобы это было нарядно. Жители акцентировали внимание на том, чтобы мы не ставили никаких сцен, чтобы это было больше для спокойного отдыха», — рассказывает главный архитектор Житомира Ольга Бронштейн.


Ольга Бронштейн убеждена, обновленная площадь будет привлекать внимание не только житомирян, но и туристов.

Тендер на реконструкцию площади выиграло ООО «УК «Комфорт-Буд». Общая стоимость реконструкции 6 млн. 991 тыс. грн.















Фото: Житомир інфо
Тэги: благоустройство, Житомир, реконструкция
Новости партнеров
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 09:46:25, Сегодня [Материал]

Очередной распил бабла. Театральная должна была в каком-то далеком году сделана. И тогда же была оплачена, не сомневаюсь в этом. А сейчас оплачена янтарекопателям еще раз. А может и не раз. Тротуарчик на Театральной поменьше выставки будет, а его никак закончить два месяца не могут. Так что выставка будет на новый год за забором.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus