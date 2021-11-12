Стартовала реконструкция площади Художественные ворота: что планируют сделать и каким будет сквер. ФОТО

«С самого начала перед планированием проектирования мы выкладывали проект на совместное обсуждение, сначала концепцию в трех видах показывали депутатам. Затем проект размещали в социальных сетях, хотели услышать мнение всех житомирян, какая им понравилась концепция. Поэтому был замысел создать дворик. Входные ворота были построены в стиле Сталинского ампира, и чтобы все это подчеркнуть, мы решили оставить внутри небольшой фонтанчик, ведь с самого начала там было большое озеро с фонтаном и домом, куда прилетали лебеди и люди их кормили. Поэтому мы предусмотрели небольшой фонтан и скульптуры, расширили основную аллею, со стороны сделали места для сидений, добавили клумбы и интересное геометрическое озеленение, которое отлично подойдет к этому стилю. Скамейки также хотим выполнить в этом стиле с коваными элементами, с деревом, белого цвета, чтобы это было нарядно. Жители акцентировали внимание на том, чтобы мы не ставили никаких сцен, чтобы это было больше для спокойного отдыха», — рассказывает главный архитектор Житомира Ольга Бронштейн.