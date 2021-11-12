Разыскивается 35-летняя житомирянка, пропавшая без вести три недели назад: приметы и фото

Полиция и родные разыскивают 35-летнюю житомирянку Наталью Степакову. Женщина утром 22 октября 2021 года покинула место жительства и до настоящего времени не вернулась.
Об этом сообщило
Житомирское районное управление полиции.
Приметы женщины
: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы светлые до плеч.
Была одета в куртку серого цвета, голубые джинсы, кроссовки с цветочным узором.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Натальи Степаковой, сообщите по телефону (0412) 40-74-75, 40-73-04, 063-125-76-78 или 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
, – призывают правоохранители.