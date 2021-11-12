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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 12 » 10:33:07

Разыскивается 35-летняя житомирянка, пропавшая без вести три недели назад: приметы и фото

Сегодня, 10:33:07 819 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Разыскивается 35-летняя житомирянка, пропавшая без вести три недели назад: приметы и фото

 Полиция и родные разыскивают 35-летнюю житомирянку Наталью Степакову. Женщина утром 22 октября 2021 года покинула место жительства и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщило Житомирское районное управление полиции.

Приметы женщины: рост около 160 см, среднего телосложения, волосы светлые до плеч.



Была одета в куртку серого цвета, голубые джинсы, кроссовки с цветочным узором.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Натальи Степаковой, сообщите по телефону (0412) 40-74-75, 40-73-04, 063-125-76-78 или 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции", – призывают правоохранители.
Тэги: пропал человек, розыск, Житомир
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