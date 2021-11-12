С понедельника еще 10 школ Житомира выйдут на очное обучение

На сегодняшний день в Житомирской городской громаде полноценно (начальное, среднее и старшее звено) работает 15 школ. Об этом сообщил Житомирский городской совет
.
Так, очное обучение проводится в школах: №1, 8, 16, 17, 19, 20, 27, 30, 32, 35, лицее №1, 2, 24, начальной школе №11, школе в с. Вересы.
С понедельника еще 10 школ перейдет на очный режим: №22, 5, 33, 36, 6, 21, 26, гимназия №1, 3, лицей №25.
Дистанционно 5-11 классы продолжат работать в общеобразовательных учреждениях №7, 10, 12, 14, 15, 23, 28 и в городском коллегиуме.
Напомним, ученики 5-11 классов учатся дистанционно
из-за отсутствия полной вакцинации у 100% работников школ.