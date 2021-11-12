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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 12 » 13:11:29

С понедельника еще 10 школ Житомира выйдут на очное обучение

Сегодня, 13:11:29 460 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С понедельника еще 10 школ Житомира выйдут на очное обучение

 На сегодняшний день в Житомирской городской громаде полноценно (начальное, среднее и старшее звено) работает 15 школ. Об этом сообщил Житомирский городской совет.

Так, очное обучение проводится в школах: №1, 8, 16, 17, 19, 20, 27, 30, 32, 35, лицее №1, 2, 24, начальной школе №11, школе в с. Вересы.

С понедельника еще 10 школ перейдет на очный режим: №22, 5, 33, 36, 6, 21, 26, гимназия №1, 3, лицей №25.

Дистанционно 5-11 классы продолжат работать в общеобразовательных учреждениях №7, 10, 12, 14, 15, 23, 28 и в городском коллегиуме.

Напомним, ученики 5-11 классов учатся дистанционно из-за отсутствия полной вакцинации у 100% работников школ.
Тэги: Обучение, вакцинация, Житомир, школы
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