Сухомлин уволил начальника житомирского ТТУ

Городской голова уволил начальника коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Андрея Нечуйвитра. Соответствующее распоряжение Сергей Сухомлин подписал 11 ноября.
В документе отмечается, что Нечуйвитра уволили в связи с истечением срока действия контракта.
"Уволить 12 ноября 2021 года Нечуйвитра Андрея Владимировича, начальника коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Житомирского городского совета, с занимаемой должности в связи с истечением срока действия контракта, пункт 2 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте городского совета.
Как сообщал "Журнал Житомира
", СБУ подозревает начальника ЖТТУ в нарушениях тендерного законодательства, нанесших бюджету Житомира ущерб более чем на 3 миллиона гривен
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Напомним, Андрей Нечуйвитер был назначен на должность начальника ТТУ с 12 ноября 2019 года
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