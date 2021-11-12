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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Ноябрь » 12 » 15:29:39

Сухомлин уволил начальника житомирского ТТУ

Сегодня, 15:29:17 888 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сухомлин уволил начальника житомирского ТТУ

 Городской голова уволил начальника коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Андрея Нечуйвитра. Соответствующее распоряжение Сергей Сухомлин подписал 11 ноября.

В документе отмечается, что Нечуйвитра уволили в связи с истечением срока действия контракта.
 

"Уволить 12 ноября 2021 года Нечуйвитра Андрея Владимировича, начальника коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Житомирского городского совета, с занимаемой должности в связи с истечением срока действия контракта, пункт 2 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте городского совета.


Как сообщал "Журнал Житомира", СБУ подозревает начальника ЖТТУ в нарушениях тендерного законодательства, нанесших бюджету Житомира ущерб более чем на 3 миллиона гривен.

Напомним, Андрей Нечуйвитер был назначен на должность начальника ТТУ с 12 ноября 2019 года.
Тэги: Житомир, увольнение, ТТУ
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:35:18, Сегодня [Материал]

Ещё бы директора ЖитомирВодоканала уволил Никитина.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 21:12:28, Сегодня [Материал]

нельзя
у него контракт ещё не закончился
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