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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 12 » 17:14:56

Депутат від «Нашого краю» облаштував зону відпочинку в парку на Житомирщині   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 17:14:56 405 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутат від «Нашого краю» облаштував зону відпочинку в парку на Житомирщині

 Депутат від «Нашого краю» облаштував зону відпочинку в парку на Житомирщині

У парку Слави Чуднова Житомирської області облаштували зону відпочинку. Це відбулось за сприяння депутата Житомирської обласної ради від «Нашого краю» Ігоря Ходака.

Ігор Ходак профінансував встановлення нових лавок для відпочинку, які стали окрасою парка.  Адже парк Слави у Чуднові – одне з улюблених місць відпочинку жителів громади. Тому важливо зробити його зручним та комфортним.

Місцеві жителі вдячні меценату за турботу та добрі справи задля розвитку їхньої громади.

Пресслужба політичної партії «Наш край»
 
Тэги: Наш край
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