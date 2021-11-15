Камеры наблюдения зафиксировали столкновение двух авто на улице Чудновской. ВИДЕО

В Житомире на перекрестке улиц Чудновской и Ивана Богуна столкнулись две легковушки Volkswagen. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября около 15 часов.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"Как установили патрульные полицейские, водитель автомобиля Volkswagen не предоставил преимущество в движении другой машине, которая двигалась по улице Чудновской и столкнулась с другим автомобилем"
, - информирует полиция.
В результате ДТП никто не пострадал. На водителя патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
Камеры Городского информационного центра зафиксировали момент столкновения автомобилей.