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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 15 » 10:08:07

Камеры наблюдения зафиксировали столкновение двух авто на улице Чудновской. ВИДЕО

Вчера, 10:08:07 2022 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Камеры наблюдения зафиксировали столкновение двух авто на улице Чудновской. ВИДЕО

 В Житомире на перекрестке улиц Чудновской и Ивана Богуна столкнулись две легковушки Volkswagen. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября около 15 часов.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.

"Как установили патрульные полицейские, водитель автомобиля Volkswagen не предоставил преимущество в движении другой машине, которая двигалась по улице Чудновской и столкнулась с другим автомобилем", - информирует полиция.

В результате ДТП никто не пострадал. На водителя патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Камеры Городского информационного центра зафиксировали момент столкновения автомобилей.

 
Тэги: Житомир, дтп
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Комментариев: 4
readln
1 None (readln)   • 10:29:34, Вчера [Материал]

Погано що камера не знімає що робиться до перехрестя. Мені дуже здається що там запаркований автомобіль за яким дуже обмежений огляд ліворуч. Ось і результат. Дуже часто бачу запарковані авто трямо у виїзда з прилеглих територій, які заважають огляду і запарковані з порушенням. Зато тей водій який неправильно запаркувався - сяде в своє авто і спокійно собі поїде, в аварію не він же ж потрапив, а те що він створює проблему для інших це його не стосується.
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 13:22:30, Вчера [Материал]

Ось ще відео про причину аварій на дорогах - пофігізм всіх учасників руху від пішохода до водія https://www.facebook.com/Andriyak/posts/7219465824746341
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 14:10:06, Вчера [Материал]

красавчег
#затонелетив....
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 17:53:32, Вчера [Материал]

Похоже на то, что один уже летел на красный, другой не дал ему завершить проезд и поцеловал.
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