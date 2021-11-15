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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 15 » 10:28:57

У Новограді-Волинському відкрили офіс політичної партії «УДАР Віталія Кличка»   ПОЛІТИКА  

Вчера, 10:28:48 657 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Новограді-Волинському відкрили офіс політичної партії «УДАР Віталія Кличка»

 Олег Дзюбенко, лідер Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка», прибув на захід та привітав партійців із важливою подією.

Про це повідомляють на  сторінці осередку.

«Партія не стоїть на місці, а активно розбудовується. Надзвичайно приємно познайомитися з Новоград-Волинським партійним осередком, спільно обговорити плани на майбутнє. Вітаю Олександра Широкопояса та усю команду! Вірю, що спільно нам вдасться успішно розбудовувати рідну державу та втілювати Програму «УДАРу Віталія Кличка» у Новограді-Волинському. Запрошую всіх небайдужих приєднуватись до команди», — наголосив Олег Дзюбенко.


Під час заходу активісти та прихильники партії говорили про те, як повинен розвиватися Новоград, як підтримувати спорт, молодіжну та соціальну політику. Які проєкти потрібно розпочинати першочергово.

«Сьогодні для нас відбулась важлива подія — офіційне відкриття офісу «УДАРу». Для нас це багато означає! Ми вдячні Віталію Кличку, Олегу Дзюбенку за довіру і підтримку. У нас багато планів, адже Новоград-Волинщина має величезний потенціал, тут живуть мудрі і працьовиті люди і ми разом будемо розбудовувати партійний осередок, напрацьовувати проєкти і заходи, і, сподіваюсь, станемо однією з найпотужніших організацій партії «УДАР», — зазначив Олександр Широкопояс, лідер Новоград-Волинського осередку партії «УДАР Віталія Кличка».


Офіс Новоград-Волинського осередку політичної партії «УДАР Віталія Кличка» розташований за адресою: вул.Т.Шевченка, 12, другий поверх.

Пресслужба партії «УДАР Віталія Кличка»





















Тэги: УДАР Віталія Кличка
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