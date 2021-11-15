У Новограді-Волинському відкрили офіс політичної партії «УДАР Віталія Кличка»

«Партія не стоїть на місці, а активно розбудовується. Надзвичайно приємно познайомитися з Новоград-Волинським партійним осередком, спільно обговорити плани на майбутнє. Вітаю Олександра Широкопояса та усю команду! Вірю, що спільно нам вдасться успішно розбудовувати рідну державу та втілювати Програму «УДАРу Віталія Кличка» у Новограді-Волинському. Запрошую всіх небайдужих приєднуватись до команди», — наголосив Олег Дзюбенко.

«Сьогодні для нас відбулась важлива подія — офіційне відкриття офісу «УДАРу». Для нас це багато означає! Ми вдячні Віталію Кличку, Олегу Дзюбенку за довіру і підтримку. У нас багато планів, адже Новоград-Волинщина має величезний потенціал, тут живуть мудрі і працьовиті люди і ми разом будемо розбудовувати партійний осередок, напрацьовувати проєкти і заходи, і, сподіваюсь, станемо однією з найпотужніших організацій партії «УДАР», — зазначив Олександр Широкопояс, лідер Новоград-Волинського осередку партії «УДАР Віталія Кличка».