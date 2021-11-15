Оказался не в том месте и не в то время: в Житомирской области в ДТП погиб молодой парень

Полиция расследует гибель 17-летнего парня в ДТП на Житомирщине. Авария произошла на рассвете 13 ноября в Романовской территориальной громаде.
"На 39 км автодороги Дубровка - Высокая Печь во время встречного разъезда произошло столкновение грузового Mercedes-Benz Actros с полуприцепом под управлением 27-летнего жителя Ровенщины с автомобилем Chery Tiggo 8, которым управлял 39-летний житомирян", - сообщила полиция.
Никто из водителей транспортных средств не пострадал, а водитель грузовика продолжил свое движение, по его словам, даже не заметив удара. Его полицейские разыскали через полчаса.
Однако, после столкновения с грузовиком кроссовер задел одного из двух пешеходов, которые в это время двигались по краю дороги. К сожалению, травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Погибшим оказался 17-летний житель с. Соболевка.
"В настоящее время все обстоятельства и причины, приведшие к трагическому ДТП, устанавливают следователи Следственного управления ГУНП в области. Продолжается расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины"
, – добавили в полиции.
Фото: полиция