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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 15 » 12:50:53

В Житомирской области могут ввести чрезвычайное положение

Вчера, 12:50:53 2893 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области могут ввести чрезвычайное положение

 В случае необходимости в приграничных с Беларусью областях могут ввести чрезвычайное положение и строить временные сооружения. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
 

"СНБО проработал различные сценарии действий, даже те, которые предусматривают введение чрезвычайного положения в отдельных областях в случае обострения ситуации на границе с Беларусью", – сказал глава МВД на брифинге по результатам специального совещания СНБО в Луцке.


Также Денис Монастырский сообщил, что в случае необходимости "скорого ответа на массовое присутствие мигрантов", на определенных участках границы будут возводиться временные постройки, укрепления.
 

Что такое чрезвычайное положение


Чрезвычайное положение – особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или на ее отдельных территориях при возникновении техногенных или природных чрезвычайных ситуаций "характера не ниже общегосударственного уровня".

Чрезвычайное положение вводится для обеспечения безопасности и здоровья граждан, предотвращения человеческих и материальных потерь, восстановления правопорядка при силовой попытке захвата госвласти и защиты конституционного строя Украины.

Суть режима – предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления особых полномочий, а также допуск временного ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц для предотвращения угрозы.
 

Что произошло


В Беларуси тысячи нелегальных мигрантов пытаются прорваться через границу в Польшу, чтобы транзитом попасть в Германию. Для избежание наплыва мигрантов Украина начала готовить границу к обороне. Стянуто более 8000 военных и бронированная техника.

Житомирская область, граничащая с Беларусью, способна на помощь военным и пограничникам направить более 2500 человек.
Тэги: граница, Житомирская область, Мигранты, чрезвычайное положение
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Комментариев: 4
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 13:25:02, Вчера [Материал]

И снова милитаристская Польша затевает агрессию против мирного усатого диктатора!
https://www.youtube.com/watch?v=csmOuJFOeVw
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:35:17, Вчера [Материал]

Так пустите их в Германию и закройте этот вопрос.
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 17:49:30, Вчера [Материал]

Во-первых, там не все прут в Германию, есть желающие и во Францию, может еще куда-то.

Во-вторых, с чего ты решил что их там ждут? То что там какой-то один город что-то сказал? Есть правительство, есть миграционное законодательство и т.д.
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:01:43, Вчера [Материал]

"Во-первых, там не все прут в Германию, есть желающие и во Францию, может еще куда-то."

Ну не знаю, авторитетное издание Журнал Житомира пишет, что в Германию.

"Во-вторых, с чего ты решил что их там ждут? "

Там и предыдущих беженцев не ждали, но приняли. И этих нужно.

"есть миграционное законодательство"

Ну всегда же можно наплевать на законодательство. Не знают как, пусть проконсультируются у украинцев, они в этом деле спецы.

А потом, это лишь моё пожелание, а там, пусть Дуда с Тихановской решают.
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