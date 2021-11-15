В Житомирской области могут ввести чрезвычайное положение

В случае необходимости в приграничных с Беларусью областях могут ввести чрезвычайное положение и строить временные сооружения. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
"СНБО проработал различные сценарии действий, даже те, которые предусматривают введение чрезвычайного положения в отдельных областях в случае обострения ситуации на границе с Беларусью", – сказал глава МВД на брифинге по результатам специального совещания СНБО в Луцке.
Также Денис Монастырский сообщил, что в случае необходимости "скорого ответа на массовое присутствие мигрантов", на определенных участках границы будут возводиться временные постройки, укрепления.
Что такое чрезвычайное положение
Чрезвычайное положение – особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или на ее отдельных территориях при возникновении техногенных или природных чрезвычайных ситуаций "характера не ниже общегосударственного уровня".
Чрезвычайное положение вводится для обеспечения безопасности и здоровья граждан, предотвращения человеческих и материальных потерь, восстановления правопорядка при силовой попытке захвата госвласти и защиты конституционного строя Украины.
Суть режима – предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления особых полномочий, а также допуск временного ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц для предотвращения угрозы.
Что произошло
В Беларуси тысячи нелегальных мигрантов пытаются прорваться через границу в Польшу, чтобы транзитом попасть в Германию. Для избежание наплыва мигрантов Украина начала готовить границу к обороне
. Стянуто более 8000 военных и бронированная техника.
Житомирская область, граничащая с Беларусью, способна на помощь военным и пограничникам направить более 2500 человек
.