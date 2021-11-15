Vice City Pizza - Найсучасніша піца, яка дійсно смакує

Що ми знаємо про піцу? Коли ми згадуємо про піцу, зазвичай, уявляємо корж круглої форми, який покривається соусом з томатів, сиром і запікається. На перший погляд, все просто: для виготовлення піци використовують дріжджове тісто на оливкової олії та, в залежності від рецепту, додають м'ясо, ковбаски, морські продукти, овочі, гриби, зелень та інше. Всі продукти для страви ріжуться маленькими шматочками, подібними один до одного. Проте кожна піца має свій унікальний смак, який залежить як від якості самого тіста, наскільки воно пухке і смачне, так і від якості тих інгредієнтів, які використовує піцайоло (кухар, що готує піцу). І тут найголовніше - як і з чого готується піца.
Нещодавно в Житомирі відкрилась найсучасніша американська піцерія Vice City Pizza. У чому ж її особливість?
На це питання маємо дуже багато відповідей:
По - перше, це незвичайно великий розмір піци, яка має особливо хрусткі та великі бортики. Як з’ясувалось, основною ідеєю створення американської піци в Житомирі, стало бажання засновника поєднати розробленний роками смак з досконалим обслуговуванням. Майстри, що дивують ціле місто своїми шедеврами, мають багатолітній досвід випікання піци. Особливу увагу піцайоли приділяють якості самого тіста і воно у них дійсно дуже смачне та пухке. Щодо ситності, з упевненістю можемо сказати, що однієї піци точно вистачить на 2-3 дорослих.
По – друге, це самі назви піц, так, ми звикли до піци «Маргарита», піци «Чотири сири» та інших, але тут піци носять імена улюблених акторів: «AL Pacino», «Robert De Niro», «Antonio Banderas»…
По-третє, це неймовірний дизайн пакування, піца до вас потрапляє в яскравих пурпурових коробках, яким складають тандем такі ж яскраві серветки. Крім самої піци, в коробку люб’язний піцайло покладе комплімент від шефа - авторський соус для пухких бортиків, а таких у Vice City Pizza багато.
А найголовніше, що для страви використовують лише якісні та натуральні інгредієнти, які постачальники привозять кожного дня. Піцайоли, з великим стажем роботи та мотивовані творити найкращу піцу у місті, разом з адміністраторами закладу завжди зустрічають своїх клієнтів щирою усмішкою і залюбки допоможуть вам у виборі.
На сьогоднішній день, меню Vice City Pizza представляє велику кількість різних піц. Дійсно, піца на будь-який смак. Можете обрати піцу з копченим куриним філе, стейковою телятиною, ковбасками саламіні, шампіньйонами, беконом, шинкою, баликом, прошутто, лососем. Доповнюють основний інгредієнт різні сири: моцарелла, дорблю, каліфорнія, брі, пармезан, чедер та екзотичні овочі: маслини, томати чері, цибуля кримська, перець халапеньйо, в’ялені томати. Також нещодавно в меню з’явилися фірмові хот-доги, закуски, салати та донатси!
Наостанок можемо впевнено рекомендувати страви від Vice City Pizza, бо саме ця піца поєднує в собі ідеальні пропорції тіста та начинки, якої по справжньому дуже багато. Піца має унікальний смак та насичує організм на тривалий час. Тому, якщо бажаєте організувати вечірку з друзями або поласувати чимось смачненьким у колі родини, не зволікайте та замовляйте піцу від Vice City Pizza.
Швидка доставка, та самовивіз за адресою Івана Сльоти 49В.
Робіть замовлення за телефонами 099 71 81 337; 063 64 71 371.
Смакуйте піцу лише від Vice City Pizza!