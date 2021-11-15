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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 15 » 15:56:45

В Житомире из здания суда эвакуировали людей: взрывотехники проверяют сообщения о заминировании

Вчера, 15:56:45 832 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из здания суда эвакуировали людей: взрывотехники проверяют сообщения о заминировании

 Сегодня на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о заминировании Хозяйственного суда Житомирской области, который находится на ул. Рихтера. Об этом сообщает полиция Житомирщины.

«В полицию позвонил не назвавшийся мужчина и сообщил о заминировании части здания, в котором находится судебное учреждение», - говорится в сообщении.

На место прибыли и работают следственно-оперативные группы ГУНП в области и Житомирского районного управления полиции, патрульные полицейские, кинологи со служебной собакой и представители других структур.

Из помещений суда была проведена эвакуация людей. Также ограничен доступ к потенциально опасной территории.

Полицейские взрывотехники приступили к обследованию здания и окружающей территории.

Тэги: Житомир, суд, заминирование
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