В Житомире из здания суда эвакуировали людей: взрывотехники проверяют сообщения о заминировании

Сегодня на спецлинию «102» поступило анонимное сообщение о заминировании Хозяйственного суда Житомирской области, который находится на ул. Рихтера. Об этом сообщает полиция Житомирщины
.
«В полицию позвонил не назвавшийся мужчина и сообщил о заминировании части здания, в котором находится судебное учреждение»
, - говорится в сообщении.
На место прибыли и работают следственно-оперативные группы ГУНП в области и Житомирского районного управления полиции, патрульные полицейские, кинологи со служебной собакой и представители других структур.
Из помещений суда была проведена эвакуация людей. Также ограничен доступ к потенциально опасной территории.
Полицейские взрывотехники приступили к обследованию здания и окружающей территории.