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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 15 » 17:36:18

В Житомирской ОГА рассказали, сколько вакцинированных попадает в больницу с COVID-19

Вчера, 17:36:18 1530 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской ОГА рассказали, сколько вакцинированных попадает в больницу с COVID-19

 По состоянию на 15 ноября в больницах Житомирской области 1632 пациента с коронавирусом. 91% из них – не привиты от COVID-19.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
 

"Сейчас в больницах находится только 9% больных, получивших прививку. Остальные, 91%, с тяжелым течением болезни – невакцинированы", – сказал Виталий Бунечко.


В настоящее время в больницах находится 1632 больных коронавирусом. Кислородную поддержку получают 1254 человека. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 52 человека.

В области сделано почти 649 тысяч прививок от COVID-19. 383 648 человек привиты первой дозой вакцины, двумя дозами – 265 100 человек.



В Житомире Центр массовой вакцинации против COVID-19 действует в ТЦ ОЛДИ (ул. Михаила Грушевского, 5) и в здании бывшего Богунского районного совета (ул. Победы, 55).

Графики работы Центров вакцинации:
 
  • понедельник-пятница: с 10:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
  • суббота: с 08:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
  • воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.
Тэги: коронавирус, Житомирская область, вакцинация
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Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 23:03:29, Вчера [Материал]

9% для вакцины это большой показатель. Вакцина, к-рая не защищает от заражения и распространения, а дает какой-то процент, что ты не попадешь в больницу. Это сложно называть вакциной, и еще заставлять насильно людей ее колоть - это за гранью.
J-Alex
2 Ordinary Mortal (J-Alex)   • 13:00:44, Сегодня [Материал]

Окейгугл, сколько из этих людей реально кололи вакцину, а не купили сертификат?
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