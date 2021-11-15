В Житомирской ОГА рассказали, сколько вакцинированных попадает в больницу с COVID-19

По состоянию на 15 ноября в больницах Житомирской области 1632 пациента с коронавирусом. 91% из них – не привиты от COVID-19.
Об этом во время онлайн-брифинга
сообщил глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
"Сейчас в больницах находится только 9% больных, получивших прививку. Остальные, 91%, с тяжелым течением болезни – невакцинированы", – сказал Виталий Бунечко.
В настоящее время в больницах находится 1632 больных коронавирусом. Кислородную поддержку получают 1254 человека. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 52 человека.
В области сделано почти 649 тысяч прививок от COVID-19. 383 648 человек привиты первой дозой вакцины, двумя дозами – 265 100 человек.
В Житомире Центр массовой вакцинации
против COVID-19 действует в ТЦ ОЛДИ (ул. Михаила Грушевского, 5) и в здании бывшего Богунского районного совета (ул. Победы, 55).
Графики работы Центров вакцинации:
- понедельник-пятница: с 10:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
- суббота: с 08:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
- воскресенье и праздничные дни: с 08:30 до 14:00.