Зеленский пообещал каждому вакцинированному украинцу по 1000 гривен

Гражданам, которые сделали две прививки от коронавируса, будут платить по тысяче гривен через приложение "Дія". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в новом видеообращении.
По его словам, это будут делать для того, чтобы "было легче дышать гражданам и бизнесу".
"Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривень. Быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа и железнодорожные перевозки", - рассказал он.
По словам Зеленского, подобная программа стартует 19 декабря, до конца года и в начале 2022-го на нее выделят в общей сложности 6 миллиардов гривен.
Она будет действовать не один месяц, деньги смогут получить даже те, у кого нет приложения "Дія".
"Государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривень всем вакцинированным гражданам", - заверил Зеленский.