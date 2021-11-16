Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 16 Ноября 2021    16:06:44
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 16 » 08:52:49

Зеленский пообещал каждому вакцинированному украинцу по 1000 гривен

Сегодня, 08:52:49 1021 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Зеленский пообещал каждому вакцинированному украинцу по 1000 гривен

 Гражданам, которые сделали две прививки от коронавируса, будут платить по тысяче гривен через приложение "Дія". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в новом видеообращении.

По его словам, это будут делать для того, чтобы "было легче дышать гражданам и бизнесу". 
 

"Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривень. Быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа и железнодорожные перевозки", - рассказал он.


По словам Зеленского, подобная программа стартует 19 декабря, до конца года и в начале 2022-го на нее выделят в общей сложности 6 миллиардов гривен. 

Она будет действовать не один месяц, деньги смогут получить даже те, у кого нет приложения "Дія".

"Государство обеспечит альтернативную возможность получить тысячу гривень всем вакцинированным гражданам", - заверил Зеленский.
 
Тэги: вакцинация, Дія, Зеленский
Новости партнеров
Комментариев: 3
lg2013
1 lg (lg2013)   • 10:02:36, Сегодня [Материал]

Хай краще ці гроші витратить на кисень для хворих. Кругом одні дири.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 12:18:00, Сегодня [Материал]

Свидетель Юли. Уже одна раздавала тысячу. Так троллил бабушку, и сам по ее стопам пошел)
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 14:50:33, Сегодня [Материал]

Йуля ту тысячу наличными выдавала
Это другое, понимать надо!.....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus