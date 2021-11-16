Зеленский пообещал каждому вакцинированному украинцу по 1000 гривен

"Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривень. Быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа и железнодорожные перевозки", - рассказал он.