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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 16 » 12:44:06

Ночью в Житомире под многоэтажкой обокрали сразу три автомобиля

Сегодня, 12:44:06 810 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью в Житомире под многоэтажкой обокрали сразу три автомобиля

 Ночью во дворе одной из многоэтажек Житомира обокрали сразу три автомобиля. Неизвестные разбили в машинах окна и забрали из салонов ценные вещи. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

Отмечается, что полицейские собрали информацию о способе совершения краж, вещественные доказательства, показания свидетелей и установили личность вора. Им оказался житель Николаевской области.
 

"Оперативники криминальной полиции провели ряд розыскных мероприятий и установили, что ко всем кражам причастен один молодой человек – 22-летний житель Николаевщины. Уже вечером полицейские разыскали его в городе и доставили в управление для проведения следственных действий", – добавили в полиции.


Мужчина признал свою причастность. В его арендованном жилье были изъяты доказательства противоправных действий.

Предварительная квалификация событий – ч. 3 ст. 185 (Кража) УК Украины. Вору грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.
Тэги: кража, Житомир
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:05:14, Сегодня [Материал]

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