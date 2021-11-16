Ночью в Житомире под многоэтажкой обокрали сразу три автомобиля

Ночью во дворе одной из многоэтажек Житомира обокрали сразу три автомобиля. Неизвестные разбили в машинах окна и забрали из салонов ценные вещи. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
Отмечается, что полицейские собрали информацию о способе совершения краж, вещественные доказательства, показания свидетелей и установили личность вора. Им оказался житель Николаевской области.
"Оперативники криминальной полиции провели ряд розыскных мероприятий и установили, что ко всем кражам причастен один молодой человек – 22-летний житель Николаевщины. Уже вечером полицейские разыскали его в городе и доставили в управление для проведения следственных действий", – добавили в полиции.
Мужчина признал свою причастность. В его арендованном жилье были изъяты доказательства противоправных действий.
Предварительная квалификация событий – ч. 3 ст. 185 (Кража) УК Украины. Вору грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.