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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 16 » 13:50:21

Крупный микрорайон Житомира из-за аварии остался без водоснабжения

Сегодня, 13:50:21 478 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Крупный микрорайон Житомира из-за аварии остался без водоснабжения

 В Житомире микрорайон Полева из-за аварии остался без водоснабжения. Об этом после обеда 16 ноября сообщили в КП "Житомирводоканал".

Как пояснили в КП, водоснабжение ограничено из-за аварийных работ на улице Селецкой.

"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу: ул. Селецкая, 11-13, временно остановлена водопроводная насосная станция 3-го подъема", - пояснили коммунальщики.

Сроки ремонта и восстановления водоснабжения не сообщаются.

Также бригады водоканала проводят аварийно-восстановительные работы по адресам:
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  • ул. Ивана Слеты, 13-15;
  • ул. Вокзальная, 6;
  • перекресток ул. Витрука / ул. Селецкая.
Тэги: Ремонт, водоканал, полевая
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:46:54, Сегодня [Материал]

Нету у нас ни воды ни города...все замёрзли
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