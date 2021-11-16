Крупный микрорайон Житомира из-за аварии остался без водоснабжения

В Житомире микрорайон Полева из-за аварии остался без водоснабжения. Об этом после обеда 16 ноября сообщили в КП "Житомирводоканал
".
Как пояснили в КП, водоснабжение ограничено из-за аварийных работ на улице Селецкой.
"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу: ул. Селецкая, 11-13, временно остановлена водопроводная насосная станция 3-го подъема"
, - пояснили коммунальщики.
Сроки ремонта и восстановления водоснабжения не сообщаются.
Также бригады водоканала проводят аварийно-восстановительные работы по адресам:
- ул. Ивана Слеты, 13-15;
- ул. Вокзальная, 6;
- перекресток ул. Витрука / ул. Селецкая.