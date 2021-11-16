Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Политика. Олена Шуляк: «Слуга Народу» стане соціальним ліфтом для активних громадян - 16 Ноября 2021