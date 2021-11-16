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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 16 » 17:52:59

Без паники: 18 ноября в Житомире завоют тревожные сирены

Вчера, 17:52:46 874 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Без паники: 18 ноября в Житомире завоют тревожные сирены

 18 ноября в Житомире будет проведена комплексная проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения. Об этом предупреждает Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета.

С 13:00 до 14:00 будут работать все электросирены, расположенные в разных уголках Житомира. 

Звук их означает предупредительный сигнал: «Внимание всем!». Тревога будет учебной.

«Существующая система централизованного оповещения позволяет доводить необходимую информацию к населению Житомирской городской объединенной территориальной громады об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций; информирование об обстановке, которая складывается, мерах, которые предпринимаются для предотвращения чрезвычайных ситуаций, преодоления их последствий», - объясняют в горсовете.

Также информация о проверке работы системы оповещения жителям громады будет передаваться через сеть проводного радиовещания.
Тэги: Житомир, тревога, проверка, Сирены
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