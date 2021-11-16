Без паники: 18 ноября в Житомире завоют тревожные сирены

18 ноября в Житомире будет проведена комплексная проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения. Об этом предупреждает Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета.
С 13:00 до 14:00
будут работать все электросирены, расположенные в разных уголках Житомира.
Звук их означает предупредительный сигнал: «Внимание всем!». Тревога будет учебной.
«Существующая система централизованного оповещения позволяет доводить необходимую информацию к населению Житомирской городской объединенной территориальной громады об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций; информирование об обстановке, которая складывается, мерах, которые предпринимаются для предотвращения чрезвычайных ситуаций, преодоления их последствий»
, - объясняют в горсовете.
Также информация о проверке работы системы оповещения жителям громады будет передаваться через сеть проводного радиовещания.