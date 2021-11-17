Архитекторы провели акцию протеста в центре Житомира. ФОТО

"На акцию протеста собрались житомирские архитекторы. Апеллируем мы, в первую очередь, к Верховной Раде. В том законе, который принят сегодня в первом чтении, отстраняются от процесса градостроительства органы местного самоуправления. Архитектор, как субъект процесса проектирования, отодвигается от своих задач. Они не будут контролировать процесс, который сегодня строится в городе. Этот закон перечеркивает закон об архитектурной деятельности. Его голосовать в таком виде нельзя", – рассказал организатор акции протеста, председатель Житомирской региональной ячейки Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины Роман Котюк.