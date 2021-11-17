Архитекторы провели акцию протеста в центре Житомира. ФОТО

16 ноября около двух десятков житомирских архитекторов собрались возле Житомирской облгосадминистрации. Люди протестовали против принятия законопроекта №5655, которым вносятся изменения в их работу, сообщает "Суспільне
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По словам протестующих, этот законопроект лишает архитекторов авторских прав и надзора на своих объектах. При этом у застройщика будут все права на интеллектуальную собственность и проектную документацию.
17 ноября законопроект №5655 планируют обсуждать на профильном комитете Верховной Рады.
"На акцию протеста собрались житомирские архитекторы. Апеллируем мы, в первую очередь, к Верховной Раде. В том законе, который принят сегодня в первом чтении, отстраняются от процесса градостроительства органы местного самоуправления. Архитектор, как субъект процесса проектирования, отодвигается от своих задач. Они не будут контролировать процесс, который сегодня строится в городе. Этот закон перечеркивает закон об архитектурной деятельности. Его голосовать в таком виде нельзя", – рассказал организатор акции протеста, председатель Житомирской региональной ячейки Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины Роман Котюк.
Во время акции архитекторы передали письма с обращениями главе Житомирской облгосадминистрации и Житомирскому горсовету.
Фото: Суспільне