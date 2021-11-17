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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 17 » 09:54:48

Архитекторы провели акцию протеста в центре Житомира. ФОТО

Сегодня, 09:54:48 987 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Архитекторы провели акцию протеста в центре Житомира. ФОТО

 16 ноября около двух десятков житомирских архитекторов собрались возле Житомирской облгосадминистрации. Люди протестовали против принятия законопроекта №5655, которым вносятся изменения в их работу, сообщает "Суспільне".

По словам протестующих, этот законопроект лишает архитекторов авторских прав и надзора на своих объектах. При этом у застройщика будут все права на интеллектуальную собственность и проектную документацию.

17 ноября законопроект №5655 планируют обсуждать на профильном комитете Верховной Рады.
 

"На акцию протеста собрались житомирские архитекторы. Апеллируем мы, в первую очередь, к Верховной Раде. В том законе, который принят сегодня в первом чтении, отстраняются от процесса градостроительства органы местного самоуправления. Архитектор, как субъект процесса проектирования, отодвигается от своих задач. Они не будут контролировать процесс, который сегодня строится в городе. Этот закон перечеркивает закон об архитектурной деятельности. Его голосовать в таком виде нельзя", – рассказал организатор акции протеста, председатель Житомирской региональной ячейки Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины Роман Котюк.





Во время акции архитекторы передали письма с обращениями главе Житомирской облгосадминистрации и Житомирскому горсовету.



 

Фото: Суспільне
Тэги: архитекторы, Житомир, протест
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Комментариев: 3
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 13:41:02, Сегодня [Материал]

> Они не будут контролировать процесс, который сегодня строится в городе.
судя по тому, как что и где в городе годами строили и продолжают строить, то местные архитекторы так и так ничего не контролировали. Тогда непонятна суть проблемы протеста. Или просто архитекторов таким образом лишают левого заработка?
DomA
2 Владимир (DomA)   • 14:44:45, Сегодня [Материал]

Бінго Телесику) от тільки цим законом влада планує узаконити це безконтрольне будівництво в наших містах!
Hoakina
3 Марина (Hoakina)   • 17:27:49, Сегодня [Материал]

На 2. Ну хоч посміялися ))
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