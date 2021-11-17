Полиция изъяла у жителей Житомирщины 30 кг конопли стоимостью миллион гривен. ВИДЕО

Во время обыска дома в городе Андрушевка полицейские изъяли более 30 килограмм наркотических средств: конопли и маковых головок. На черном рынке общая стоимость изъятого может составить около миллиона гривен.
"16 ноября во время следственных действий оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью ДБН НПУ совместно с полицейскими Бердичевского районного отдела ГУНП Житомирской области под процессуальным руководством окружной прокуратуры обнаружили и изъяли более 32 кг наркотических средств. Запрещенные вещества, на разной стадии готовности к дальнейшей обработке или употреблению, находились по месту жительства двух братьев в Андрушевке", - говорится в сообщении.
В полиции событие квалифицировали как незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Если вину подозреваемых в преступлении докажут в суде, то им грозит заключение на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.