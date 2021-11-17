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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 17 » 13:42:22

Полиция изъяла у жителей Житомирщины 30 кг конопли стоимостью миллион гривен. ВИДЕО

Сегодня, 13:42:22 388 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция изъяла у жителей Житомирщины 30 кг конопли стоимостью миллион гривен. ВИДЕО

 Во время обыска дома в городе Андрушевка полицейские изъяли более 30 килограмм наркотических средств: конопли и маковых головок. На черном рынке общая стоимость изъятого может составить около миллиона гривен.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"16 ноября во время следственных действий оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью ДБН НПУ совместно с полицейскими Бердичевского районного отдела ГУНП Житомирской области под процессуальным руководством окружной прокуратуры обнаружили и изъяли более 32 кг наркотических средств. Запрещенные вещества, на разной стадии готовности к дальнейшей обработке или употреблению, находились по месту жительства двух братьев в Андрушевке", - говорится в сообщении.


В полиции событие квалифицировали как незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Если вину подозреваемых в преступлении докажут в суде, то им грозит заключение на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
 
Тэги: наркотики, обыск, Житомирщина, полиция
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