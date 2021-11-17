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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Ноябрь » 17 » 16:48:11

Житомирское «Полесье» одержало вторую победу подряд и поднялось на 7 место в таблице

Сегодня, 16:48:06 304 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирское «Полесье» одержало вторую победу подряд и поднялось на 7 место в таблице

 18 ноября житомирский ФК "Полесье" на домашнем стадионе сыграло перенесенный матч 12-го тура Первой лиги против "ВПК-Агро".

"Полесье" активнее начало матч и открыло счет уже на 9-й минуте. Гол на свой счет записал Андрей Гитченко.

В середине тайма, на 21-й минуте, соперник житомирян остался в меньшинстве. Нападающий "Полесья" Дмитрий Шастал выбегал один на один с вратарем, однако был сбит Денисом Тарадудой. Защитник "ВПК-Агро" получил красную карту и покинул поле.

Игроки "Полесья" смогли быстро воспользоваться игрой в большинстве. На 29-й минуте после навеса Морозко Шастал в штрафной соперника принял мяч и отправил в дальний угол ворот – 2:0.

Под конец тайма счет в матче стал разгромным. В классной контратаке житомирян точку поставил Артем Козак. 3:0.

Во втором тайме ФК "Полесье" разрешил провести сопернику несколько опасных контратак. Одна из них закончилась пенальти в ворота житомирян: в своей штрафной сфолил Нестеров. К 11-метровой отметке подошел Станислав Кулиш и уверенно реализовал пенальти. Матч завершился со счётом 3:1.
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Полесье 3:1 ВПК-Агро
Голы: Гитченко Андрей (9), Шастал Дмитрий (29), Казак Артем (45) – Кулиш Станислав (84)


Благодаря этой победе житомиряне поднялись на 7-е место турнирной таблицы.

Тэги: ФК Полесье, Житомир, футбол, Первая лига
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:21:03, Сегодня [Материал]

Где болельщики?
zt-gregori
2 Григорій (zt-gregori)   • 17:38:50, Сегодня [Материал]

на роботі та навчанні. ДУУУЖЕ зручний час для матчу.
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