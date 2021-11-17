Житомирское «Полесье» одержало вторую победу подряд и поднялось на 7 место в таблице

18 ноября житомирский ФК "Полесье" на домашнем стадионе сыграло перенесенный матч 12-го тура Первой лиги против "ВПК-Агро".
"Полесье" активнее начало матч и открыло счет уже на 9-й минуте. Гол на свой счет записал Андрей Гитченко.
В середине тайма, на 21-й минуте, соперник житомирян остался в меньшинстве. Нападающий "Полесья" Дмитрий Шастал выбегал один на один с вратарем, однако был сбит Денисом Тарадудой. Защитник "ВПК-Агро" получил красную карту и покинул поле.
Игроки "Полесья" смогли быстро воспользоваться игрой в большинстве. На 29-й минуте после навеса Морозко Шастал в штрафной соперника принял мяч и отправил в дальний угол ворот – 2:0.
Под конец тайма счет в матче стал разгромным. В классной контратаке житомирян точку поставил Артем Козак. 3:0.
Во втором тайме ФК "Полесье" разрешил провести сопернику несколько опасных контратак. Одна из них закончилась пенальти в ворота житомирян: в своей штрафной сфолил Нестеров. К 11-метровой отметке подошел Станислав Кулиш и уверенно реализовал пенальти. Матч завершился со счётом 3:1.
Полесье 3:1 ВПК-Агро
Голы: Гитченко Андрей (9), Шастал Дмитрий (29), Казак Артем (45) – Кулиш Станислав (84)
Благодаря этой победе житомиряне поднялись на 7-е место турнирной таблицы.