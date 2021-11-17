Встретили камнями и кулаками: на Житомирщине судили бабушку, которая не хотела отдавать внука соцслужбам

В Житомирской области женщина оказалась на скамье подсудимых из-за умышленного нанесения легкого телесного повреждения полицейской во время исполнения служебных обязанностей. Как сообщила пресс-служба Бердичевского горрайонного суда
Житомирской области, пьяная женщина набросилась на полицейских, потому что не хотела отдавать 2,5-летнего внука работникам соцслужбы.
Отмечается, что события произошли этим летом в селе Журбинцы. Служба по делам детей собиралась проверить условия проживания малыша, лишенного родительской опеки, временно проживавшего с бабушкой. Женщины в тот момент дома не было, а ее сын и сожитель, оба под хмельком, встретили чиновников матом и камнями, не позволяя обследовать жилищные условия.
"Ввиду высокой опасности для жизни и здоровья ребенка, а также того, что родственники уже получали предупреждение за ненадлежащее исполнение обязанностей и антисанитарию в доме, орган опеки решил немедленно забрать мальчика, о чем сообщил полиции"
, — информирует пресс-служба суда.
"Воевать" за малыша пришлось и правоохранителям, потому что на помощь нетрезвому сыну и сожительнице приехала такая же нетрезвая бабушка.
На суде пенсионерка сообщила, что в тот день "сорвалась из-за стресса, нецензурными словами оскорбляла полицейских, а сын тем временем вылил на полицейскую воду". Затем мужчина еще и за лопату взялся, а когда ее отобрали, побежал в дом, где был нож.
В конце концов, мальчика забрали и поместили в служебный автомобиль, однако агрессивная бабушка через открытое водительское окно одной рукой схватила руль, а другой ударила полицейскую в лицо.
Завершилось дело признанием женщины виновной в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 345 УК Украины и назначением ей двух лет ограничения свободы, с испытательным сроком 1,5 года.