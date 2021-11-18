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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 18 » 08:30:23

В Житомире установят мемориальные доски Владимиру Никулину и Борису Кругляку

Сегодня, 08:30:23 1624 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире установят мемориальные доски Владимиру Никулину и Борису Кругляку

 В Житомире установят мемориальные доски Владимиру Никулину и Борису Кругляку. Новые доски будут изготовлены из антивандального оргстекла и будут содержать QR-код. Об этом рассказали в городском совете.

Известно, что мемориальную доску Почетному гражданину Житомира, Заслуженному строителю Украины Владимиру Никулину установят на фасаде дома по ул. Кафедральной, 10.

Профессору, украинскому ученому-историку, доктору исторических наук, члену Нью-Йоркской академии наук Борису Кругляку мемориальную доску установят на фасаде дома, где он проживал, по адресу: г. Житомир, ул. Киевская, 29.

«Мы отходим от советских традиций гранита и каменных глыб. Все новые памятные доски в Житомире будут изготовлены исключительно из оргстекла и будут содержать QR-код, последний будет служить «гидом» жизненного пути известных житомирян для горожан и туристов. Согласие на установку мы предоставляем только после проработки и учета рекомендаций городской комиссии по топонимике», - отметила первый заместитель городского головы Светлана Ольшанская.



 
Тэги: мемориальная доска, Борис Кругляк, Владимир Никулин, Житомир
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