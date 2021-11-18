В Житомире установят мемориальные доски Владимиру Никулину и Борису Кругляку. Новые доски будут изготовлены из антивандального оргстекла и будут содержать QR-код. Об этом рассказали в городском совете.
Известно, что мемориальную доску Почетному гражданину Житомира, Заслуженному строителю Украины Владимиру Никулину
установят на фасаде дома по ул. Кафедральной, 10.
Профессору, украинскому ученому-историку, доктору исторических наук, члену Нью-Йоркской академии наук Борису Кругляку
мемориальную доску установят на фасаде дома, где он проживал, по адресу: г. Житомир, ул. Киевская, 29.
«Мы отходим от советских традиций гранита и каменных глыб. Все новые памятные доски в Житомире будут изготовлены исключительно из оргстекла и будут содержать QR-код, последний будет служить «гидом» жизненного пути известных житомирян для горожан и туристов. Согласие на установку мы предоставляем только после проработки и учета рекомендаций городской комиссии по топонимике»
, - отметила первый заместитель городского головы Светлана Ольшанская.