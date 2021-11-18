Глава житомирской «Батькивщины» задремала во время заседания Верховной Рады. ВИДЕО

Народный депутат от «Батькивщины», председатель Житомирской областной организации этой партии Анжелика Лабунская задремала во время пленарного заседания Верховной Рады.
Соответствующее видео опубликовал фотограф Александр Гончаров
на странице Facebook.
На видео заметно, что нардеп сначала борется со сном, периодически открывая глаза. Но потом усталость берет свое, и Лабунская явно задремала, опрокинув голову на спинку кресла.
В этот момент другие депутаты активно вели дискуссии и обсуждали законопроекты.