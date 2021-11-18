Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 18 Ноября 2021    17:45:30
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Ноябрь » 18 » 11:48:25

Глава житомирской «Батькивщины» задремала во время заседания Верховной Рады. ВИДЕО

Сегодня, 11:48:25 607 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Глава житомирской «Батькивщины» задремала во время заседания Верховной Рады. ВИДЕО

 Народный депутат от «Батькивщины», председатель Житомирской областной организации этой партии Анжелика Лабунская задремала во время пленарного заседания Верховной Рады.

Соответствующее видео опубликовал фотограф Александр Гончаров на странице Facebook.

На видео заметно, что нардеп сначала борется со сном, периодически открывая глаза. Но потом усталость берет свое, и Лабунская явно задремала, опрокинув голову на спинку кресла.

В этот момент другие депутаты активно вели дискуссии и обсуждали законопроекты.

Тэги: Верховная Рада, Лабунская
Новости партнеров
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 12:57:38, Сегодня [Материал]

Устала Алла.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus