Депутат від «Нашого краю» допоміг пенсіонерам Житомирщини із дровами

Пенсіонери із сіл Малинської громади отримали дрова для обігріву осель взимку. Таку допомогу надав малозабезпеченим односельцям депутат Малинської міської ради від політичної партії «Наш край», голова партійного осередку політичної партії «Наш край» в місті Малині Дмитро Дмитренко.
Дмитро Дмитренко відгукнувся на прохання пенсіонерів, найбільш незахищених громадян, які не мали чим обігріти оселі з настанням холодів.
Зокрема про таку допомогу попросили жителі сіл Соснівка, Ободівка, Горинь, Елівка, Зибин. Завдяки допомозі депутата від «Нашого краю» , тепер вони забезпечені паливом на зиму.
Дмитро Дмитренко не стоїть осторонь нагальних людських проблем і завжди реагує на всі прохання та звернення жителів громади.
Пресслужба політичної партії «Наш край»