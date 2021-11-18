Выплаты за вакцинацию: ПриватБанк предупреждает о новой схеме мошенничества

ПриватБанк предупреждает украинцев о появлении новой схемы мошенничества – массового доступа (фишинга) к личным данным под видом государственных выплат за вакцинацию от COVID-19.
Сообщения приходят через различные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту, смс).
Чтобы обезопасить себя:
"Вам приходит сообщение о выплате на несколько тысяч гривен. Все, что нужно сделать – перейти по ссылке и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт. Пожалуйста, не ведитесь на эти уловки!" – говорится в сообщении банка.
"Помните, что ПриватБанк никогда не проводит розыгрыш призов или денежных вознаграждений. Берегите себя и свои счета!"
- Не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений;
- Не указывайте свои личные данные и данные банковской карты;
- Игнорируйте сообщения и сразу блокируйте таких абонентов.
– призывает финансовое учреждение.
Напомним, 16 ноября президент анонсировал запуск программы
, во время которой украинцы, привитые обеими дозами вакцины против коронавируса, смогут получить 1 тысячу гривен. Пресс-секретарь президента дал дополнительные разъяснения по поводу того, кто и как получит деньги
.