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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Ноябрь » 18 » 16:50:14

Выплаты за вакцинацию: ПриватБанк предупреждает о новой схеме мошенничества

Сегодня, 16:50:14 231 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Выплаты за вакцинацию: ПриватБанк предупреждает о новой схеме мошенничества

 ПриватБанк предупреждает украинцев о появлении новой схемы мошенничества – массового доступа (фишинга) к личным данным под видом государственных выплат за вакцинацию от COVID-19.

Сообщения приходят через различные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту, смс).
 

"Вам приходит сообщение о выплате на несколько тысяч гривен. Все, что нужно сделать – перейти по ссылке и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт. Пожалуйста, не ведитесь на эти уловки!" – говорится в сообщении банка.




Чтобы обезопасить себя:
 
  • Не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений;
  • Не указывайте свои личные данные и данные банковской карты;
  • Игнорируйте сообщения и сразу блокируйте таких абонентов.

"Помните, что ПриватБанк никогда не проводит розыгрыш призов или денежных вознаграждений. Берегите себя и свои счета!" – призывает финансовое учреждение.

Напомним, 16 ноября президент анонсировал запуск программы, во время которой украинцы, привитые обеими дозами вакцины против коронавируса, смогут получить 1 тысячу гривен. Пресс-секретарь президента дал дополнительные разъяснения по поводу того, кто и как получит деньги.
Тэги: схема, ПриватБанк, мошенники
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