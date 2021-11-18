Выплаты за вакцинацию: ПриватБанк предупреждает о новой схеме мошенничества

"Вам приходит сообщение о выплате на несколько тысяч гривен. Все, что нужно сделать – перейти по ссылке и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт. Пожалуйста, не ведитесь на эти уловки!" – говорится в сообщении банка.