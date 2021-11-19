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2700 грн за COVID-сертификат: в Житомире аферисты торговали поддельными документами

Сегодня, 08:33:55 363 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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2700 грн за COVID-сертификат: в Житомире аферисты торговали поддельными документами

 В Житомире правоохранители разоблачили схему по изготовлению поддельных COVID-сертификатов и результатов ПЦР-тестов. Стоимость фейкового теста составляла 600 гривен, а поддельного международного свидетельства о вакцинации – 2700 гривен. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Использовались реквизиты лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины, что позволяло их заказчикам беспрепятственно пересекать государственную границу. Действовали фальсификаторы бесконтактно: через сеть Интернет предлагали свои услуги, а готовые сертификаты присылали по почте в разные регионы государства. Оплата производилась безналично через электронные банковские системы", – информирует полиция.


У правоохранителей есть основания полагать, что к преступной схеме причастны по меньшей мере два человека. 18 ноября полицейские провели ряд обысков, в частности, в Житомире и в медицинском учреждении за пределами региона.

"В результате изъяты флеш-носители, сертификаты о вакцинациях, образцы печатей и подписей, мобильные телефоны и компьютерная техника. В дальнейшем планируется проведение соответствующих экспертных исследований этих вещей и установка заказчиков поддельных документов", – добавили в полиции.

Предварительная квалификация события – ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 2-летнего ограничения свободы.





Фото: ГУНП
Тэги: полиция, подделка, COVID-сертификат
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