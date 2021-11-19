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Рисунок 8-летней житомирянки украсит ракету, которую запустят в космос в 2023 году. ФОТО

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Рисунок 8-летней житомирянки украсит ракету, которую запустят в космос в 2023 году. ФОТО

 Восьмилетняя житомирянка Ярина Закалюжная победила в международном конкурсе рисунков "Juice up your rocket! Art competition", организованном Европейским космическим агентством.

Теперь ее рисунок планеты Юпитер нанесут на космическую ракету Arian-5, запуск которой состоится в 2023 году, информирует "Суспільне".

Участие в международном конкурсе рисунков приняли 2600 детей из 63 стран мира. Финалистами стали 12 художников из Италии, Шри-Ланки, Испании, Германии, Словакии, Швейцарии, Эстонии, Венгрии, Израиля, Сальвадора, Франции и Великобритании, но победил именно рисунок житомирянки Ярины Закалюжной.
 

"На рисунке изображено, как планета Земля передает Юпитеру корабль, который будет ее исследовать, а его спутники смотрят, что происходит. Один спутник очень испугался, второй удивился, а третий заснул", – сказала Ярина Закалюжная.




Космическая ракета Arian-5, на которой изобразят рисунок житомирянки, в 2023 году должна запустить в космос аппарат для изучения Юпитера.

Для того чтобы придумать идею рисунка и изобразить ее на бумаге, Ярине понадобилось два дня.

"Я очень счастлива и рада, что победила. И в то же время очень удивлена, и испугана. Когда о победе узнали все мои друзья, то начали меня обнимать и поздравлять", – рассказала Ярина.

Если эпидемиологическая ситуация в мире улучшится, то в 2023 году Ярина вместе с родителями сможет посетить Францию ​​и присутствовать на запуске космической ракеты Arian-5.

Фото: Суспільне
Тэги: космос, ракета, рисунок, житомирянка
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