Полиция наведалась с обыском к житомирянину и обнаружила килограмм тротила

В Житомире полицейские во время обыска в доме обнаружили более килограмма тротила и электродетонатор. Об этом 19 ноября "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба полиции.
"В ходе расследования уголовного производства относительно распространения наркотических средств в областном центре полицейские получили судебное постановление и 18 ноября провели обыск в доме, где проживает 49-летний фигурант производства. В результате правоохранители обнаружили сверток с предметами прямоугольной формы, предварительно – тротилом", – говорится в сообщении.
Всего полицейские обнаружили 7 таких брусков и предмет, похожий на электродетонатор. Все обнаруженное изъяли и направили на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.
"Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Законодательством такие противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет"
, - информируют правоохранители.
Полицейские выясняют происхождение изъятого и цель, с которой мужчина все это сохранял.