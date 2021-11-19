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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 19 » 14:15:25

Полиция наведалась с обыском к житомирянину и обнаружила килограмм тротила

Вчера, 14:15:25 703 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция наведалась с обыском к житомирянину и обнаружила килограмм тротила

 В Житомире полицейские во время обыска в доме обнаружили более килограмма тротила и электродетонатор. Об этом 19 ноября "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба полиции.
 

"В ходе расследования уголовного производства относительно распространения наркотических средств в областном центре полицейские получили судебное постановление и 18 ноября провели обыск в доме, где проживает 49-летний фигурант производства. В результате правоохранители обнаружили сверток с предметами прямоугольной формы, предварительно – тротилом", – говорится в сообщении.


Всего полицейские обнаружили 7 таких брусков и предмет, похожий на электродетонатор. Все обнаруженное изъяли и направили на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

"Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Законодательством такие противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет", - информируют правоохранители.

Полицейские выясняют происхождение изъятого и цель, с которой мужчина все это сохранял.
Тэги: тротил, полиция, Житомир
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Комментариев: 1
bda
1 ДДД (bda)   • 19:48:38, Вчера [Материал]

Кроме, "распространения наркотических средств", ещё и 263 ч.1 - ВЕЗУНЧИК!!! ;)
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