В Олевську відкрили офіс партії «УДАР Віталія Кличка»

На днях у Олевську відкрили офіс політичної партії «УДАР Віталія Кличка». Ігор Гундич, заступник голови Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» наголосив на важливості події для розвитку осередку.
«Вітаю Олевську команду «УДАРу» з важливою подією. Попереду – розвиток організації та чимало роботи. Сьогодні «УДАР» об’єднує людей зі спільними цінностями та принципами. Важливо, що до команди приєднуються справжні патріоти України, люди, яким не байдуже в якій державі житимуть вони і їхні діти. Я закликаю усіх активних громадян приєднуватись до команди «УДАРу» і разом робити Україну сильною
», - зазначив Ігор Гундич.
Олевську міську організацію партії «УДАР» очолює Євген Шапіро. Він розповідає, сьогодні до місцевого «УДАРу» долучаються люди, які вже готові впроваджувати важливі для містян ініціативи.
«Ми живемо тут, тут живуть наші діти, наші рідні і ми не збираємось кудись їхати, а хочемо й далі жити в Олевську. Ми хочемо разом розвивати рідний край і гуртувати громаду. Як казав наш лідер Віталій Кличко, потрібно будувати європейську Україну навколо себе, щоб кожне місто, село чи селище, усі населені пункти мали сучасні переваги для комфортного і безпечного життя. Ми готові це робити, сьогодні у нас є і соціальні ініціативи і план розбудови
», — розповів Євген Шапіро, голова Олевської міської організації партії «УДАР Віталія Кличка».
Офіс Олевської міської організації партії «УДАР Віталія Кличка» знаходиться з адресою вул. Київська, 16-а, другий поверх. Нагадаємо, раніше в Житомирській області відкрили офіси «УДАРу» у Бердичеві, Радомишлі та Новограді-Волинському.
Пресслужба партії «УДАР Віталія Кличка»