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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 19 » 16:31:59

Депутатка від «Нашого краю» придбала обладнання для освітлення цілого району Малина   ПОЛІТИКА  

Вчера, 16:31:59 388 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутатка від «Нашого краю» придбала обладнання для освітлення цілого району Малина

 В районі паперової фабрики в місті Малині Житомирської області з’являться сучасні ліхтарі для освітлення вулиць у вечірній час. Обладнання для цього придбала депутатка Малинської міської ради від політичної партії «Наш край» Тетяна Дорошук.

Депутатка відгукнулась на прохання жителів району паперової фабрики в місті  Малині і за власні кошти придбала консольні світильники з сонячною панеллю. Тепер на вулицях Неманіхіна біля будинків 3 (район фабричного стадіону), 8, 10 та Набережної, 19 буде світло.

За розпорядженням Олександра Ситайла, міського голови від «Нашого краю», до підключення ліхтарів долучилось Малинське комунальне підприємство «Екоресурс» і  його директор Вадим Сафранчук, а також  комунальне підприємство «Малин». Працівники підприємств зрізали старі, аварійні дерева та провели благоустрій території.

Депутатка Тетяна Дорошук вдячна всім за допомогу, добросовісну та якісну роботу.

Пресслужба «Нашого краю»
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