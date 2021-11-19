Депутатка від «Нашого краю» придбала обладнання для освітлення цілого району Малина

В районі паперової фабрики в місті Малині Житомирської області з’являться сучасні ліхтарі для освітлення вулиць у вечірній час. Обладнання для цього придбала депутатка Малинської міської ради від політичної партії «Наш край» Тетяна Дорошук.
Депутатка відгукнулась на прохання жителів району паперової фабрики в місті Малині і за власні кошти придбала консольні світильники з сонячною панеллю. Тепер на вулицях Неманіхіна біля будинків 3 (район фабричного стадіону), 8, 10 та Набережної, 19 буде світло.
За розпорядженням Олександра Ситайла, міського голови від «Нашого краю», до підключення ліхтарів долучилось Малинське комунальне підприємство «Екоресурс» і його директор Вадим Сафранчук, а також комунальне підприємство «Малин». Працівники підприємств зрізали старі, аварійні дерева та провели благоустрій території.
Депутатка Тетяна Дорошук вдячна всім за допомогу, добросовісну та якісну роботу.
Пресслужба «Нашого краю»