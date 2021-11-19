В Украине введут новые правила для ФОПов: что изменится и кого ждут крупные штрафы

С 1 января следующего года в Украине все физлица-предприниматели, которые работают с потребителями, должны будут установить регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) и выдавать чеки.
Это может ударить по ФОПам, которые незаконно пользуются единым налогом, а с другой стороны – позволит украинцам защитить свои права и даст возможность возвращать некачественный товар. Кроме того, сократится и уровень теневой экономики, благодаря чему можно будет увеличить поступления в государственный бюджет. Для кого, когда и как изменятся правила, сообщает Obozrevatel
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Зачем нужны РРО?
Сейчас ФОПы (кроме отдельных групп) могут не использовать правильный учет оборота или занижать объемы торговли, но оставаться на едином налоге. И это при том, что размер единого налога в большинстве случаев меньше, чем подоходный налог с зарплаты любой медсестры или учителя. Многие ФОПы уже должны перейти, например, со второй на третью группу единого налога и платить в бюджет больше.
После установки РРО все данные будут автоматически поступать налоговикам, поэтому скрывать свои обороты больше не удастся.
Какие требования существуют:
- Первая группа единого налога: до 1 млн выручки (167 минималок), без нанятых сотрудников. Налог – 10% прожиточного минимума (227 грн);
- Вторая группа единого налога: до 5 млн выручки (834 минималки), до 10 нанятых сотрудников. Налог – 20% минималки (1200 грн);
- Третья группа единого налога: до 7 млн грн выручки (1167 минималки), неограниченное число сотрудников. Налог – 5% от оборота (или 3% для плательщиков НДС).
Всего в Украине работает почти 2 млн ФОПов, из которых примерно 1,5 млн – на едином налоге. Те предприниматели, которые боятся показать свои реальные обороты налоговой, в прошлом году выходили на акции протестов и требовали отсрочить норму. Власть пошла им на уступку: вместо января 2021-го новшество перенесли на январь 2022-го.
Как рассказали в налоговом комитете Верховной Рады, часть предпринимателей подготовились к новшеству – количество "ФОПов", которые установили РРО, увеличилось на 95 тысяч. Теперь таких насчитывается 446 тысяч.
По новым правилам без РРО могут остаться две группы ФОПов:
- те, кто работает исключительно с бизнесом;
- те, кто находится на первой группе единого налога.
Как отсутствие РРО бьет по бюджету?
За счет того, что сотни тысяч предпринимателей могут реализовывать товары без чеков, ФОПы практически бесконтрольно могут продавать контрабандный товар по ценам легального. В результате бюджет страны, а значит все украинцы, теряет миллиарды гривен.
Как рассказал глава комитета по вопросам финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, отсутствие РРО также разрушает конкуренцию. Одни предприниматели работают честно, а другие пользуются существующими лазейками.
"Сам бизнес заинтересован в РРО. Невозможно развиваться, если у нас в пределах одной юрисдикции существуют разные правила игры. Нет равных условий"
, – пояснил депутат.
По его словам, контрабанда в таких масштабах возможна именно потому, что в Украине существует беспрецедентный рынок сбыта.
"По данным налоговой, в системе единого налога прячется 5 млрд поступлений в год, а вне рисковых – намного больше. Плюс скрутки, которые не работают без черного нала – еще 2-3 млрд в месяц. И добавим также к этому таможню", – пояснил Гетманцев.
Как будут контролировать ФОПов?
В первое время никак. Дело в том, что на время карантина проверки в Украине запрещены – действует мораторий. Вместо этого, как пишут в официальном издании ГФС "Вестник", налоговики будут напоминать предпринимателям, что они обязаны установить РРО и использовать его.
Но как только закончится карантин, проверки восстановятся. Всех сразу навещать не станут, однако с этого момента возможны жесткие штрафы.
Например:
- если продавать через РРО не весь товар и не печатать чеки – штраф в 100% от стоимости проданных товаров (150% за второе и каждое следующее нарушение);
- если вмешаться в конструкцию РРО – штраф в размере 5 100 грн.
Чеки и контроль оборотов также даст возможность покупателям доказать, где именно они приобрели некачественный товар, обратиться с жалобой в контролирующие органы или потребовать вернуть деньги за продукцию.