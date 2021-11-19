В пригороде Житомира снесут аварийный мост и построят новый. ВИДЕО

В селе Барашевка Житомирского района начали строительство нового моста через реку Лесная. Сейчас работники сносят старый аварийный мост. Стоимость строительства составляет около 7 миллионов гривен.
Начать строительство планировали с 1 октября этого года, но работы начали с опозданием из-за задержки процедуры экспертизы, сообщает suspilne.media.
"Ехала пожарная машина по вызову и у нее здесь провалилось колесо. Поэтому с апреля (2021 года – ред.) мы начали заниматься данной ситуацией. До этого времени продолжалось решение формальностей, а именно оформление всех документов", – сказала Елена Цымбалюк, староста села Ивановка.
В селе Барашевка проживает 1200 человек. Большинство из них живут за аварийным мостом.
"На этой стороне осталась только улица Солнечная, – говорит Елена Цымбалюк. – За мостом самая большая улица Анатолия Журавского, улица Богунская, Лесная, церковь, школа. За церковью находится Барашевский массив, где также большое количество людей проживает".
Участок реконструкции моста транспорт может объехать двумя путями. Для пешеходов обустроили временную деревянную переправу.
После сноса старого моста подрядчик будет выполнять подготовительные работы по строительству новой переправы.