В пригороде Житомира снесут аварийный мост и построят новый. ВИДЕО

"Ехала пожарная машина по вызову и у нее здесь провалилось колесо. Поэтому с апреля (2021 года – ред.) мы начали заниматься данной ситуацией. До этого времени продолжалось решение формальностей, а именно оформление всех документов", – сказала Елена Цымбалюк, староста села Ивановка.