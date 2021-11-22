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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 22 » 10:42:09

Житомир получит железнодорожное сообщение с Луцком

Сегодня, 10:42:09 310 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир получит железнодорожное сообщение с Луцком

 "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика. Он вступит в силу с 12 декабря 2021 года.

Как сообщили в УЗ, будет запущено 19 пар новых поездов. Один из новых поездов – №114 Бахмут – Львов, который будет курсировать через Житомир и Луцк.

На сайте booking.uz.gov.ua сообщается, что поезд будет курсировать из Житомира каждый день и будет отправляться в направлении Львова одновременно с другим поездом Бахмут – Львов под номером 142.



Подразумевается, что в составе одного поезда будут прицепные вагоны до Луцка. Поезд будет курсировать в полном составе до Ковеля. Далее поезд разделят на две части: одна (№114) поедет во Львов через Луцк, Киверцы, Ровно, Дубно, другая (№142) – через Владимир-Волынский и Червоноград.

Из Житомира поезд №114 будет отправляться в 16:29, приезд в Луцк в 02:45, во Львов – 08:46. Поезд №142 прибудет во Львов в 04:48.



Стоимость купе до Луцка – 394 грн, плацкарт – 177 грн.

Билеты на поезда уже можно приобрести в кассах вокзалов, на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте УЗ в Viber и Telegram.
Тэги: Житомир, поезд, железная дорога, Луцк
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