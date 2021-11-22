Житомир получит железнодорожное сообщение с Луцком

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика. Он вступит в силу с 12 декабря 2021 года.
Как сообщили в УЗ
, будет запущено 19 пар новых поездов. Один из новых поездов – №114 Бахмут – Львов, который будет курсировать через Житомир и Луцк.
На сайте booking.uz.gov.ua сообщается, что поезд будет курсировать из Житомира каждый день и будет отправляться в направлении Львова одновременно с другим поездом Бахмут – Львов под номером 142.
Подразумевается, что в составе одного поезда будут прицепные вагоны до Луцка. Поезд будет курсировать в полном составе до Ковеля. Далее поезд разделят на две части: одна (№114) поедет во Львов через Луцк, Киверцы, Ровно, Дубно, другая (№142) – через Владимир-Волынский и Червоноград.
Из Житомира поезд №114 будет отправляться в 16:29, приезд в Луцк в 02:45, во Львов – 08:46. Поезд №142 прибудет во Львов в 04:48.
Стоимость купе до Луцка – 394 грн, плацкарт – 177 грн.
Билеты на поезда уже можно приобрести в кассах вокзалов, на сайте booking.uz.gov.ua
и в чат-боте УЗ в Viber и Telegram.