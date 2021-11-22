Полиция задержала дельцов, которые производили и продавали на Житомирщине наркотики

В Житомирской области задержаны наркодельцы, которые производили синтетические психотропные вещества и наркотические средства и наладили их сбыт в пределах региона. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции.
"В состав группировки входили жители города Коростышева и областного центра в возрасте от 30 до 38 лет. Мужчины разработали нелегальную схему обращения запрещенных веществ, обустроили по месту жительства лабораторию для изготовления синтетического психотропа и наркотических средств. Для их изготовления заказывали прекурсоры, получавшие через почтовые отделения, а в дальнейшем осуществляли сбыт готовых веществ оптом и в розницу", - говорится в сообщении.
В рамках досудебного расследования правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов в Житомире и Коростышеве.
"В ходе следственных действий обнаружили и изъяли амфетамин, прекурсоры, специальное оборудование, электронные весы, "черновые" записи, деньги, банковские карты, мобильные телефоны и другие доказательства противоправной деятельности"
, - добавили в полиции.
Двое причастных к наркобизнесу были задержаны. Правоохранители подали ходатайство в суд о содержании обоих под стражей. Мужчинам может грозить лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Фото: поліція