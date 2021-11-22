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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 22 » 11:19:20

Полиция задержала дельцов, которые производили и продавали на Житомирщине наркотики

Сегодня, 11:19:20 135 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция задержала дельцов, которые производили и продавали на Житомирщине наркотики

 В Житомирской области задержаны наркодельцы, которые производили синтетические психотропные вещества и наркотические средства и наладили их сбыт в пределах региона. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции.
 

"В состав группировки входили жители города Коростышева и областного центра в возрасте от 30 до 38 лет. Мужчины разработали нелегальную схему обращения запрещенных веществ, обустроили по месту жительства лабораторию для изготовления синтетического психотропа и наркотических средств. Для их изготовления заказывали прекурсоры, получавшие через почтовые отделения, а в дальнейшем осуществляли сбыт готовых веществ оптом и в розницу", - говорится в сообщении.


В рамках досудебного расследования правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов в Житомире и Коростышеве.

"В ходе следственных действий обнаружили и изъяли амфетамин, прекурсоры, специальное оборудование, электронные весы, "черновые" записи, деньги, банковские карты, мобильные телефоны и другие доказательства противоправной деятельности", - добавили в полиции.

Двое причастных к наркобизнесу были задержаны. Правоохранители подали ходатайство в суд о содержании обоих под стражей. Мужчинам может грозить лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.







Фото: поліція
Тэги: наркотики, полиция
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