Полиция задержала дельцов, которые производили и продавали на Житомирщине наркотики

"В состав группировки входили жители города Коростышева и областного центра в возрасте от 30 до 38 лет. Мужчины разработали нелегальную схему обращения запрещенных веществ, обустроили по месту жительства лабораторию для изготовления синтетического психотропа и наркотических средств. Для их изготовления заказывали прекурсоры, получавшие через почтовые отделения, а в дальнейшем осуществляли сбыт готовых веществ оптом и в розницу", - говорится в сообщении.