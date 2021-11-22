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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 22 » 11:57:13

Во всех школах Житомира восстановили очное обучение

Сегодня, 11:57:13 51 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Во всех школах Житомира восстановили очное обучение

 С сегодняшнего дня во всех школах Житомирской городской громады восстановлено очное обучение. Об этом сообщили в городском совете.

«22 ноября все школы города вышли на очную форму обучения. На сегодня 10 классов общего среднего образования находятся на самоизоляции», - сообщили в департаменте образования городского совета.

Ранее учащиеся 5-11 классов обучались дистанционно из-за отсутствия двух доз вакцины у 100% работников школ.

Неделю назад в Житомирской городской громаде полноценно (начальное, среднее и старшее звено) работали 25 школ.

Работников школ, не сделавших прививку против коронавируса, отстраняют от работы. Директор житомирской школы №10 Александр Величко заявил, что считает постановление Кабмина об отстранении бессмысленным.
Тэги: учеба, вакцинация, школа, Житомир
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