Во всех школах Житомира восстановили очное обучение

С сегодняшнего дня во всех школах Житомирской городской громады восстановлено очное обучение. Об этом сообщили в городском совете.
«22 ноября все школы города вышли на очную форму обучения. На сегодня 10 классов общего среднего образования находятся на самоизоляции»
, - сообщили в департаменте образования городского совета.
Ранее учащиеся 5-11 классов обучались дистанционно из-за отсутствия двух доз вакцины у 100% работников школ.
Неделю назад в Житомирской городской громаде полноценно (начальное, среднее и старшее звено) работали 25 школ
.
Работников школ, не сделавших прививку против коронавируса, отстраняют от работы. Директор житомирской школы №10 Александр Величко заявил, что считает постановление Кабмина об отстранении бессмысленным
.