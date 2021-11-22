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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 22 » 12:51:29

Более 6000 житомирян болеют коронавирусом: официальная статистика на 22 ноября

Вчера, 12:51:29 879 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Более 6000 житомирян болеют коронавирусом: официальная статистика на 22 ноября

 В Житомирской области в течение последней недели наблюдается снижение количества госпитализаций больных коронавирусом. По состоянию на 22 ноября зафиксировано 17 758 активных больных.

Об этом сообщает Житомирский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики.

В течение суток:
 
  • 385 новых случаев;
  • 202 человека выздоровели;
  • 17 летальных исходов.

Наибольшее количество активных больных в Житомире (6 575) и Житомирском районе (1 352).



По информации Департамента здравоохранения Житомирской ОГА, сегодня в стационарах области лечатся 1 430 больных с подтвержденным диагнозом коронавирус, из которых кислородную поддержку получают 1 064 человека, а под аппаратами ИВЛ – 54.

Также первый заместитель председателя ОГА отметила, что 87,3% пациентов с тяжелым течением болезни, которые сегодня находятся в больницах области, – невакцинированы.
Тэги: статистика, коронавирус, Житомирская область
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 03:14:21, Сегодня [Материал]

Еще не так давно везде показывали статистику, что тяжелые антиваксеры лежат в процентах 90-94%, а теперь статистику начали портить ваксеры, забирая лавры и койки у антиваксеров)
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