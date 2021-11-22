Более 6000 житомирян болеют коронавирусом: официальная статистика на 22 ноября

В Житомирской области в течение последней недели наблюдается снижение количества госпитализаций больных коронавирусом. По состоянию на 22 ноября зафиксировано 17 758 активных больных.
Об этом сообщает
Житомирский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики.
В течение суток:
- 385 новых случаев;
- 202 человека выздоровели;
- 17 летальных исходов.
Наибольшее количество активных больных в Житомире (6 575) и Житомирском районе (1 352).
По информации Департамента здравоохранения Житомирской ОГА, сегодня в стационарах области лечатся 1 430 больных с подтвержденным диагнозом коронавирус, из которых кислородную поддержку получают 1 064 человека, а под аппаратами ИВЛ – 54.
Также первый заместитель председателя ОГА отметила
, что 87,3% пациентов с тяжелым течением болезни, которые сегодня находятся в больницах области, – невакцинированы.