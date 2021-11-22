Созданная под Житомиром беговая тропа попала в Книгу рекордов

"Тропу мы проложили еще в 2020 году, презентовав ее на День независимости Украины. Я давно создаю себе и друзьям маршруты в виде разных рисунков. Захотелось сделать что-то особенное. В Украине есть тропы и вело маршруты, проложенные в форме разных рисунков. Но все они преимущественно проходят через уже существующие дороги. Наша дорога отличается тем, что мы действительно сами ее проложили – нам пришлось расчищать кустарники, убирать поваленные деревья, загребать листья. Все это наша команда, состоящая из 23 человек, делала собственноручно. Также мы благодарны "Заречанскому лесничеству", работники которого помогали нам расчищать тропу, а теперь помогают поддерживать ее в надлежащем состоянии", - говорит автор идеи, бегун-любитель Юрий Милованов.