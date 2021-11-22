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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 22 » 14:15:45

Созданная под Житомиром беговая тропа попала в Книгу рекордов

Вчера, 14:15:45 2863 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Созданная под Житомиром беговая тропа попала в Книгу рекордов

 Беговая тропа "Лесная Украина", которую создали в Заречанском лесничестве житомирские бегуны-любители, вошла в Книгу рекордов Украины.

Как сообщает "Суспільне", тропу признали самой большой лесной тропой в форме карты Украины. Протяженность маршрута по этой тропе составляет 10 километров.
 

"Тропу мы проложили еще в 2020 году, презентовав ее на День независимости Украины. Я давно создаю себе и друзьям маршруты в виде разных рисунков. Захотелось сделать что-то особенное. В Украине есть тропы и вело маршруты, проложенные в форме разных рисунков. Но все они преимущественно проходят через уже существующие дороги. Наша дорога отличается тем, что мы действительно сами ее проложили – нам пришлось расчищать кустарники, убирать поваленные деревья, загребать листья. Все это наша команда, состоящая из 23 человек, делала собственноручно. Также мы благодарны "Заречанскому лесничеству", работники которого помогали нам расчищать тропу, а теперь помогают поддерживать ее в надлежащем состоянии", - говорит автор идеи, бегун-любитель Юрий Милованов.






Скачать трек на тропу "Лесная Украина" можно здесь.

Сейчас Юрий Милованов с командой работают еще над одной идеей – они уже начали работать над 50-километровой лесной тропой в форме карты Украины, которая будет начинаться в Барашевке и будет тянуться до села Дениши.

Для бегунов это немного большая дистанция, поэтому сейчас ведутся переговоры с одним из клубов квадроциклов. В дальнейшем тропой смогут пользоваться все желающие.

Фото: Facebook Юрия Милованова
Тэги: тропа, книга рекордов
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Комментариев: 2
Muz
1 Игорь (Muz)   • 00:54:39, Сегодня [Материал]

А де сам трек роздобути?
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 03:05:28, Сегодня [Материал]

Ты статью внимательно читал? Там же дали линк на трек под третьим фото сверху.
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