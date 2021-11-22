В ДТП на Житомирщине трагически погибли супруги

На автодороге Житомир – Выступовичи – Могилев-Подольский столкнулись легковушка и грузовик. В ДТП погибли супруги. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в полиции Житомирской области.
По информации правоохранителей, 53-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь со стороны Житомира, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Mercedes под управлением 39-летнего гражданина Молдовы.
В результате ДТП водитель Chevrolet и его 47-летняя жена погибли на месте происшествия.
Полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, 20 ноября в результате столкновения автомобилей в больницу госпитализировали 5 человек
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