Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 23 Ноября 2021    10:13:16
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 22 » 15:35:21

В ДТП на Житомирщине трагически погибли супруги

Вчера, 15:35:21 1918 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В ДТП на Житомирщине трагически погибли супруги

 На автодороге Житомир – Выступовичи – Могилев-Подольский столкнулись легковушка и грузовик. В ДТП погибли супруги. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в полиции Житомирской области.

По информации правоохранителей, 53-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь со стороны Житомира, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Mercedes под управлением 39-летнего гражданина Молдовы.

В результате ДТП водитель Chevrolet и его 47-летняя жена погибли на месте происшествия.

Полицейские выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, 20 ноября в результате столкновения автомобилей в больницу госпитализировали 5 человек.
Тэги: дтп, Житомирская область
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus