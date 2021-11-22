Віталій Кличко: Я переконаний в тому, що у партії «УДАР» є всі можливості пройти до парламенту

«Ми відбудовуємо зараз наші осередки по всій країні і будемо брати участь у наступних виборах до Верховної Ради. Для чого? Присутність у Верховній Раді є важелем впливу на рішення, які ухвалюються в країні. Це вкрай важливо. Я переконаний в тому, що у нас є всі можливості пройти до парламенту», - сказав Кличко.

«Партія – це потенціал людей, які можуть взяти на себе відповідальність. Які готові з тобою в команді йти змінювати країну. Які беруть на себе відповідальність. Яким би ти не був сильним, відомим, два метри зросту, зі стальними м’язами, - один ти ніколи нічого не зможеш зробити. Тільки з людьми, з однодумцями, з командою», - підкреслив Віталій Кличко.