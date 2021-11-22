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Віталій Кличко: Я переконаний в тому, що у партії «УДАР» є всі можливості пройти до парламенту   ПОЛІТИКА  

Вчера, 16:00:32 489 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Віталій Кличко: Я переконаний в тому, що у партії «УДАР» є всі можливості пройти до парламенту

 Віталій Кличко впевнений, що у партії «УДАР» є всі можливості пройти до парламенту на наступних виборах. Триває відбудова осередків по всій країні. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Цензор».
 

«Ми відбудовуємо зараз наші осередки по всій країні і будемо брати участь у наступних виборах до Верховної Ради. Для чого? Присутність у Верховній Раді є важелем впливу на рішення, які ухвалюються в країні. Це вкрай важливо. Я переконаний в тому, що у нас є всі можливості пройти до парламенту», - сказав Кличко.


Лідер «УДАРу» відзначив, що у партії вже є план змін, які вона має намір втілити в країні, і цей план зможуть побачити всі українці.

«Ми пропонуємо чіткий план необхідних змін і перетворень і обов’язково презентуємо цей план. Тому що люди повинні бачити, що пропонує та чи інша партія. Чому вони повинні віддати свій голос за неї», - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що в процесі розбудови партії приділяє велику увагу якостям людей, які готові разом з ним змінювати країну.
 

«Партія – це потенціал людей, які можуть взяти на себе відповідальність. Які готові з тобою в команді йти змінювати країну. Які беруть на себе відповідальність. Яким би ти не був сильним, відомим, два метри зросту, зі стальними м’язами, - один ти ніколи нічого не зможеш зробити. Тільки з людьми, з однодумцями, з командою», - підкреслив Віталій Кличко.

Тэги: УДАР Віталія Кличка
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