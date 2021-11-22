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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 22 » 19:26:27

Депутат від «Нашого краю» профінансував підсумкові змагання з Workout -2021 на Житомирщині   ПОЛІТИКА  

Вчера, 19:26:27 540 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутат від «Нашого краю» профінансував підсумкові змагання з Workout -2021 на Житомирщині

 В Любарській громаді на Житомирщині відбулися підсумкові змагання з Workout -2021. Ігри відбулись за фінансової підтримки депутата Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігоря Ходака.

Ігор Ходак постійно допомагає розвитку Workout в Любарі, цього разу надав фінансову для організації та проведення фінальних змагань року. Підтримав спортсменів і Любарський осередок політичної партії «Наш край».

Завдяки підтримці партії, 20 спортсменів змогли взяти участь у показових виступах, які підбили підсумки спортивного року.

Тренери та організатори руху Workout на Любарщині Ярослав і Діана Біленькі та Віталій Киянець впевнені, що цей спорт загартовує та насправді допомагає відкрити у собі силу.

Переможцями змагань стали: Павло Куширець, Антон Гура, Володимир Тарасенко, Роман Одинецький, Женя Солодун. Вони отримали в нагороду кубки. Усіх учасників нагородили грамотами та сувенірнірними подарунками від «Нашого краю».

Пресслужба політичної партії «Наш край»

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