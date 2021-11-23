Открытие троллейбусной линии на Малёванку перенесли на следующий год

В Житомире открытие новой троллейбусной линии на Малёванку перенесли на весну 2022 года. Согласно проекту, завершить строительство должны были в декабре 2021 года, однако из-за проблем с финансированием работы приостановили.
Глава городского управления транспорта и связи Константин Пидпокровный в комментарии suspilne.media сообщил, что в Европейском банке реконструкции и развития задерживают финансирование проекта из-за протестов жителей микрорайона.
"Были некоторые промедления из-за недовольства людей в середине августа, – говорит Константин Пидпокровный. – Тогда почти месяц был простой. После этого была проверка городской Государственной архитектурно-строительной инспекции, и работы тоже отсрочились. Поэтому такая ситуация".
Пидпокровный рассказал, что строительные работы троллейбусной линии на Малёванку разделили на два этапа.
"Завершены работы первого этапа по прокладке подземных инженерных сетей, реконструкции подстанции и обустройству опорной части, – говорит Константин Пидпокровный. – Остался последний этап, а это непосредственно: контактная сеть, навесная и обустройство всех спецчастей. Есть еще часть, которая в рамках этого проекта должна быть реализовано в городе: это разворотное кольцо на конечной остановке на улице Героев Пожарных, обустройство диспетчерского пункта и светофорного объекта. Это должен сделать непосредственно городской совет".
Месяц тому назад строительные работы на объекте приостановили.
"Сейчас ждем оплату от Европейского банка реконструкции и развития за уже сделанные работы. Если в ближайшее время эта оплата поступит, работы будут возобновлены", – говорит начальник городского управления транспорта.
Согласно разработанной схеме движения, троллейбусы на Малёванку будут курсировать от центра города по существующей линии по улице Леха Качиньского, Чудновской и по новой линии на улице Героев Пожарных.