Открытие троллейбусной линии на Малёванку перенесли на следующий год

"Были некоторые промедления из-за недовольства людей в середине августа, – говорит Константин Пидпокровный. – Тогда почти месяц был простой. После этого была проверка городской Государственной архитектурно-строительной инспекции, и работы тоже отсрочились. Поэтому такая ситуация".

"Завершены работы первого этапа по прокладке подземных инженерных сетей, реконструкции подстанции и обустройству опорной части, – говорит Константин Пидпокровный. – Остался последний этап, а это непосредственно: контактная сеть, навесная и обустройство всех спецчастей. Есть еще часть, которая в рамках этого проекта должна быть реализовано в городе: это разворотное кольцо на конечной остановке на улице Героев Пожарных, обустройство диспетчерского пункта и светофорного объекта. Это должен сделать непосредственно городской совет".