На Житомирщине мотоцикл влетел в столб: пассажирка погибла, водитель в больнице. ФОТО

В Житомирской области полицейские расследуют ДТП, в котором погибла пассажирка мотоцикла. Авария произошла ночью 22 ноября в пгт Городница.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, виновником ДТП стал мотоциклист. Он не справился с управлением и столкнулся со столбом.
"Предварительно, около 23:20 водитель мотоцикла Geon, 18-летний житель пгт Городница, двигаясь по улице поселка, на закругленном участке дороги не справился с управлением и столкнулся с электроопорой"
, - информирует ГУ Нацполиции.
В результате ДТП пассажирка мотоцикла, 33-летняя жительница поселка, погибла на месте происшествия.
Водитель транспортного средства с травмами был госпитализирован в реанимационное отделение Новоград-Волынской больницы.
Фото: полиция