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На Житомирщине мотоцикл влетел в столб: пассажирка погибла, водитель в больнице. ФОТО

Вчера, 10:17:47 1045 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мотоцикл влетел в столб: пассажирка погибла, водитель в больнице. ФОТО

 В Житомирской области полицейские расследуют ДТП, в котором погибла пассажирка мотоцикла. Авария произошла ночью 22 ноября в пгт Городница.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, виновником ДТП стал мотоциклист. Он не справился с управлением и столкнулся со столбом.

"Предварительно, около 23:20 водитель мотоцикла Geon, 18-летний житель пгт Городница, двигаясь по улице поселка, на закругленном участке дороги не справился с управлением и столкнулся с электроопорой", - информирует ГУ Нацполиции.



В результате ДТП пассажирка мотоцикла, 33-летняя жительница поселка, погибла на месте происшествия.

Водитель транспортного средства с травмами был госпитализирован в реанимационное отделение Новоград-Волынской больницы.

Фото: полиция
Тэги: дтп, Житомирщина
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