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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 25 » 13:39:08

Зима на пороге: сколько техники подготовили коммунальщики для уборки снега в Житомире

Вчера, 13:39:08 478 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зима на пороге: сколько техники подготовили коммунальщики для уборки снега в Житомире

 В Житомире для содержания дорог зимой заготовлено более 8000 тонн песчано-соляной смеси и подготовят более 40 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

«По плану, у нас должно быть 8,1 тысяч тонн песчано-соляной смеси. В среднем за зимний период на нужды города уходит от 7,5 до 8 тысяч тонн смеси», - сообщают в КП «Управление автомобильных путей».

На складе уже заготовлена ​​и техническая соль - 1,5 тысячи тонн. На закупку противогололедных средств потратили 4,5 млн грн из местного бюджета.


 

«При незначительных снегопадах и температуре воздуха до -16 градусов, лучше применять соль. Она более действенна. Если сильные снегопады даже при небольшом морозе целесообразнее использовать песчано-соляную смесь. Прошлой зимой была использована 1 тысяча 200 тонн соли», - рассказывает Владимир Мазур, начальник коммунального предприятия.


Работники предприятия уже дважды посыпали спуски к мостам, поскольку они первыми промерзают и появляется гололед. За два таких выезда на путепроводы и мосты потратили 3 тонны чистой соли.
 

«На территории предприятия круглосуточно дежурит бригада со старшим мастером. Если нужно расчищать снег или посыпать улицы города, автомобили нагружаются на территории предприятия противогололедными средствами и выезжают на маршруты, а дальнейшая дозагрузка автомобилей происходит на пескобазе, которая находится на улице Селецкой», - объясняет руководитель предприятия.


Для тротуаров и пешеходных улиц в качестве природного противогололедного реагента будут использовать бишофит. Его заготовили в количестве 20 тонн в гранулах и 4,7 тысячи литров жидкого.

Для зимнего содержания улиц уже подготовлено 33 единицы техники и еще 11 планируют переоборудовать.

В частности, готова такая техника:
 
  • два автогрейдера;
  • четыре экскаватора;
  • два бульдозера;
  • три подметальных трактора;
  • три плужно-щеточных автомобиля МДК;
  • четыре пескоразбрасывателя КДМ, КАМАЗ, КРАЗ;
  • четыре комбинированных специальных автомобиля: МАЗ «Глобус», МАЗ КДМ;
  • два мини-погрузчика;
  • девять самосвалов.

«29 ноября будем переоборудовать еще 4 подметальных трактора, 2 пескоразбрасывателя, 3 комбинированных спецавтомобиля и две единицы вакуумно-подметальной машины», - отмечают в КП.

Фото: ЖГС
Тэги: подготовка, Житомир, зима, техника, снег
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