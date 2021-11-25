Зима на пороге: сколько техники подготовили коммунальщики для уборки снега в Житомире

В Житомире для содержания дорог зимой заготовлено более 8000 тонн песчано-соляной смеси и подготовят более 40 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба городского совета
.
«По плану, у нас должно быть 8,1 тысяч тонн песчано-соляной смеси. В среднем за зимний период на нужды города уходит от 7,5 до 8 тысяч тонн смеси»
, - сообщают в КП «Управление автомобильных путей».
На складе уже заготовлена и техническая соль - 1,5 тысячи тонн. На закупку противогололедных средств потратили 4,5 млн грн из местного бюджета.
«При незначительных снегопадах и температуре воздуха до -16 градусов, лучше применять соль. Она более действенна. Если сильные снегопады даже при небольшом морозе целесообразнее использовать песчано-соляную смесь. Прошлой зимой была использована 1 тысяча 200 тонн соли», - рассказывает Владимир Мазур, начальник коммунального предприятия.
Работники предприятия уже дважды посыпали спуски к мостам, поскольку они первыми промерзают и появляется гололед. За два таких выезда на путепроводы и мосты потратили 3 тонны чистой соли.
«На территории предприятия круглосуточно дежурит бригада со старшим мастером. Если нужно расчищать снег или посыпать улицы города, автомобили нагружаются на территории предприятия противогололедными средствами и выезжают на маршруты, а дальнейшая дозагрузка автомобилей происходит на пескобазе, которая находится на улице Селецкой», - объясняет руководитель предприятия.
Для тротуаров и пешеходных улиц в качестве природного противогололедного реагента будут использовать бишофит. Его заготовили в количестве 20 тонн в гранулах и 4,7 тысячи литров жидкого.
Для зимнего содержания улиц уже подготовлено 33 единицы техники и еще 11 планируют переоборудовать.
В частности, готова такая техника:
«29 ноября будем переоборудовать еще 4 подметальных трактора, 2 пескоразбрасывателя, 3 комбинированных спецавтомобиля и две единицы вакуумно-подметальной машины»
- два автогрейдера;
- четыре экскаватора;
- два бульдозера;
- три подметальных трактора;
- три плужно-щеточных автомобиля МДК;
- четыре пескоразбрасывателя КДМ, КАМАЗ, КРАЗ;
- четыре комбинированных специальных автомобиля: МАЗ «Глобус», МАЗ КДМ;
- два мини-погрузчика;
- девять самосвалов.
, - отмечают в КП.
Фото: ЖГС