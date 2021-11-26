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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Ноябрь » 26 » 08:34:33

Житомирян зовут на футбол: завтра «Полесье» сыграет последний матч в году

Сегодня, 08:34:33 453 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян зовут на футбол: завтра «Полесье» сыграет последний матч в году

 Завтра, 27 ноября, ФК "Полесье" сыграет последний официальный матч в 2021 году. В гости к житомирянам приедет принципиальный соперник из Хмельницкого - ФК "Подолье".

Поединок состоится на центральном стадионе Житомира, Начало - в 14:15.

В связи с тем, что Житомирская область находится в "красной" зоне карантинных ограничений, вход болельщиков на стадион будет ограничен.

На стадионе смогут присутствовать болельщики, имеющие сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до матча.



Билеты на игру можно приобрести онлайн, сообщают в пресс-службе клуба.

Напомним, в предыдущем туре житомиряне разошлись миром с ФК "Агробизнес". После 17 сыгранных матчей "Полесье" с 25 очками располагаются на восьмой строчке таблицы.
Тэги: Житомир, футбол, ФК Полесье
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Комментариев: 1
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 11:43:01, Сегодня [Материал]

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