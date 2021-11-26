Житомирян зовут на футбол: завтра «Полесье» сыграет последний матч в году

Завтра, 27 ноября, ФК "Полесье" сыграет последний официальный матч в 2021 году. В гости к житомирянам приедет принципиальный соперник из Хмельницкого - ФК "Подолье".
Поединок состоится на центральном стадионе Житомира, Начало - в 14:15.
В связи с тем, что Житомирская область находится в "красной" зоне карантинных ограничений, вход болельщиков на стадион будет ограничен.
На стадионе смогут присутствовать болельщики, имеющие сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до матча.
Билеты на игру можно приобрести онлайн, сообщают в пресс-службе клуба
.
Напомним, в предыдущем туре житомиряне разошлись миром
с ФК "Агробизнес". После 17 сыгранных матчей "Полесье" с 25 очками располагаются на восьмой строчке таблицы.