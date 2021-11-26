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Сколько больных COVID-19 находится в житомирских больницах: данные на 26 ноября

Сегодня, 11:50:20 481 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сколько больных COVID-19 находится в житомирских больницах: данные на 26 ноября

 В Житомире по состоянию на 26 ноября 5 980 человек болеют COVID-19. Соответствующую информацию обнародовал Житомирский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики.

Согласно официальной статистике, за последние сутки в Житомире зафиксировали 85 новых случаев заболевания. В тоже время 305 человек выздоровели и 3 умерли.

По информации Житомирского городского совета, в больницы города за сутки госпитализировали 6 ковид-больных.



По состоянию на 26 ноября в стационарах житомирских больниц лечатся 375 жителей громады с подтвержденным диагнозом коронавирус. 

В Житомирской области всего 14 552 активных больных коронавирусом. В больницах области больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 46,4% коек.

Тэги: Житомир, коронавирус, статистика
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