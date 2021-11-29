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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 29 » 09:59:09

Жителей Крошни предупреждают о проблемах с водоснабжением

Вчера, 09:59:09 1032 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жителей Крошни предупреждают о проблемах с водоснабжением

 В микрорайоне Крошня на 3 дня может быть снижено давление воды. Об этом 29 ноября сообщили в коммунальном предприятии "Житомирводоканал".

"Вниманию жителей микрорайона Крошня! Согласно ежегодному графику Житомирводоканал будет проводить плановую профилактическую промывку резервуаров на ВНС 3-го подъема "Крошня". На период выполнения работ возможно снижение давления подачи воды в микрорайон Крошня", – информируют коммунальщики.

Работы будут проводиться 30 ноября, 1 и 2 декабря.

Также 29 ноября бригады водоканала проводят аварийно-восстановительные работы по адресам:
 
  • ул. Большая Бердичевская, 63;
  • ул. Княжеств Острожских, 118;
  • ул. Покровская, 50;
  • ул. Слободская, 17
  • проезд 2-й Полевой площади, 3;
  • перекресток ул. Михаила Грушевского – ул. Театральная.

"По указанным адресам будет ограничено водоснабжение до выполнения работ", – добавили в КП "Житомирводоканал".
Тэги: Крошня, водоканал, Водоснабжение
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:15:29, Вчера [Материал]

Жителей Крошни уже давно предупреждают о том что они пьют гнилую воду. А они все равно её пьют. На Крошне Никитюк( директор водоканала) установил массу питьевых монетезированых автоматов и косит бабло тоннами. И никакая она не родниковая. простая водопроводная ядовитая вода.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:20:35, Вчера [Материал]

Веерное отключение воды уже происходит в течении года и все бегут покупать монетезированную воду и никто этого окурка не останавливает. Прокурор видать в доле.
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