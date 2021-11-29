Жителей Крошни предупреждают о проблемах с водоснабжением

В микрорайоне Крошня на 3 дня может быть снижено давление воды. Об этом 29 ноября сообщили в коммунальном предприятии "Житомирводоканал
".
"Вниманию жителей микрорайона Крошня! Согласно ежегодному графику Житомирводоканал будет проводить плановую профилактическую промывку резервуаров на ВНС 3-го подъема "Крошня". На период выполнения работ возможно снижение давления подачи воды в микрорайон Крошня"
, – информируют коммунальщики.
Работы будут проводиться 30 ноября, 1 и 2 декабря
.
Также 29 ноября бригады водоканала проводят аварийно-восстановительные работы по адресам:
"По указанным адресам будет ограничено водоснабжение до выполнения работ"
- ул. Большая Бердичевская, 63;
- ул. Княжеств Острожских, 118;
- ул. Покровская, 50;
- ул. Слободская, 17
- проезд 2-й Полевой площади, 3;
- перекресток ул. Михаила Грушевского – ул. Театральная.
, – добавили в КП "Житомирводоканал".