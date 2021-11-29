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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 29 » 13:13:08

17-летняя девушка за рулем легковушки врезалась в остановку: трое в больнице

Вчера, 13:13:08 1945 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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17-летняя девушка за рулем легковушки врезалась в остановку: трое в больнице

 В Житомирской области 17-летняя девушка за рулем легковушки Skoda не справилась с управлением и въехала в остановку. Дорожно-транспортное происшествие произошло в с. Лутовка Радомышльской громады.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Skoda Fabia, 17-летняя жительница г. Радомышля, двигаясь по улице населенного пункта, не справилась с управлением, съехала на обочину и столкнулась с остановкой общественного транспорта", - говорится в сообщении.


В результате ДТП травмы получили трое пассажиров транспортного средства в возрасте 17, 22 и 23 лет, все жители Радомышля. Они были доставлены в местную больницу.

Полицейские начали досудебное расследование по ст. 286 УК Украины. В настоящее время идет установление всех причин и обстоятельств происшествия, назначен ряд экспертиз.
Тэги: Житомирщина, дтп
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