17-летняя девушка за рулем легковушки врезалась в остановку: трое в больнице

В Житомирской области 17-летняя девушка за рулем легковушки Skoda не справилась с управлением и въехала в остановку. Дорожно-транспортное происшествие произошло в с. Лутовка Радомышльской громады.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Skoda Fabia, 17-летняя жительница г. Радомышля, двигаясь по улице населенного пункта, не справилась с управлением, съехала на обочину и столкнулась с остановкой общественного транспорта", - говорится в сообщении.
В результате ДТП травмы получили трое пассажиров транспортного средства в возрасте 17, 22 и 23 лет, все жители Радомышля. Они были доставлены в местную больницу.
Полицейские начали досудебное расследование по ст. 286 УК Украины. В настоящее время идет установление всех причин и обстоятельств происшествия, назначен ряд экспертиз.